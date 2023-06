CBF se reúne com Ancelotti, tenta acordo para 2024 e vê conversas positivas

Presidente Ednaldo Rodrigues conversou com o italiano na viagem à Espanha; treinador foi para o Canadá depois do encontro no país

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se reuniu com o técnico Carlo Ancelotti na Espanha, antes do italiano viajar ao Canadá. Esta foi a segunda vez que eles se encontraram pessoalmente para discutir a possibilidade do treinador assumir a seleção brasileira em junho de 2024. As conversas são consideradas positivas, como soube a GOAL.

O mandatário da entidade crê que é possível avançar nas tratativas com o treinador para o cargo na seleção nacional. Entretanto, reconhece que a situação demandará tempo. O dirigente ainda manteve conversas com outros integrantes da equipe de Ancelotti para tentar chegar a um acordo.

Confiante de que é possível ter Ancelotti ao fim do vínculo com o Real Madrid, a Confederação Brasileira de Futebol nem sequer abre conversas com outros técnicos no mercado da bola. O italiano permanece como o plano A da cúpula.

Jorge Jesus pleiteia o cargo e quer se aproximar da CBF durante a viagem da delegação a Portugal para o amistoso contra Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. No entanto, o desejo da cúpula da entidade será informado ao ex-treinador de Flamengo, Benfica e Fenerbahçe.

No decorrer da semana, Ednaldo Rodrigues se reuniu com líderes do elenco da seleção brasileira para discutir a situação do novo treinador. A conversa ocorreu com o goleiro Alisson, o lateral direito Danilo, o zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro. Na ocasião, o presidente da CBF reforçou o interesse na contratação de Ancelotti e recebeu aval do grupo.

A equipe nacional não tem um treinador desde a saída de Tite, ocorrida em dezembro do ano passado, logo após a disputa da Copa do Mundo no Qatar. O técnico sonha em trabalhar na Europa, mas ainda não teve uma oportunidade.