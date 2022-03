CBF avalia levar seleção brasileira para Austrália, Coreia e Japão na data FIFA de junho

A seleção brasileira encerrou a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo com uma grande vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em La Paz. Vale lembrar, no entanto, que o jogo entre Brasil e Argentina, pela sexta rodada foi suspenso, segue pendente e deve ser realizado em junho.

Segundo soube a GOAL, é grande a possibilidade da seleção brasileira não voltar ao continente sul-americano antes da Copa do Mundo. A CBF solicitou à FIFA que esta partida pendente possa ser disputada junto a data FIFA de junho, quando a equipe disputará dois amistosos.

Desta forma, a ideia é que esses jogos sejam divididos em dois a três países e a CBF avalia as seguintes sedes: Austrália, Coreia do Sul e Japão. Os australianos, inclusive, já receberam um duelo entre Brasil e Argentina, em junho de 2017.

Na ocasião, a seleção brasileira perdeu para o time dirigido por Sampaoli por 1 a 0. O estádio recebeu pouco mais de 95 mil torcedores e impressionou a comissão técnica brasileira.

Sem adversários europeus, existe o entendimento que este confronto contra os argentinos em junho possa ser interessante, com caráter bem diferente daquele que seria disputado em São Paulo e acabou suspenso.

A CBF até tentou negociar um jogo contra europeus e conversou por cerca de 10 dias com a seleção inglesa, mas não teve sucesso com a justificativa de um calendário bem apertado.

Jogos contra equipes da Concacaf não estão descartados, mas também existe uma dificuldade por conta do calendário. Existe uma chance maior na data FIFA de setembro, a última antes da lista final da Copa do Mundo do Qatar. México e Estados Unidos são os adversários em pauta.