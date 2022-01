CBF ainda quer Brasília, mas pode levar Supercopa para São Paulo

A Supercopa do Brasil, que será disputada entre Atlético-MG e Flamengo, no dia 20 de fevereiro, continua sem local confirmado. Internamente, a CBF programou para Brasília, inclusive as duas equipes já haviam sido avisadas, mas por causa das restrições em razão da pandemia da Covid-19, a chance de mudança é bem grande.

Um dia antes de oficializar o Mané Garrincha como palco, a CBF viu o governador do DF, Ibaneis Rocha, publicar um decreto proibindo a presença de torcedores nos estádios. Existe um movimento para pressionar o mandatário e garantir a Supercopa, no entanto, outros locais viram alternativa e o preferido deles é São Paulo.

Segundo soube a GOAL, a capital paulista é vista com bons olhos pela CBF e também pelos clubes, pela proximidade dos estados, oferta hoteleira entre outros aspectos. A preferência, caso seja confirmada em São Paulo, é pelo estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, apontado como o melhor gramado do Brasil. O Morumbi é outra opção.

Outras cidades demonstraram interesse em receber a Supercopa nos últimos meses, como Fortaleza, mas a situação, ao menos por enquanto, ainda não avançou.

Atlético-MG e Flamengo se preparam

Enquanto ainda não há confirmação oficial, Atlético-MG e Flamengo seguem os preparativos. O Galo, que iniciou a pré-temporada no dia 17 de janeiro, já colocou boa parte dos titulares em campo, no último final de semana, diante da Tombense, na vitória por 3 a 0.

Já o Flamengo, deu início a pré-temporada no dia 10 de janeiro e estreará seu elenco principal nesta quarta-feira (2), diante do Boavista, pelo Campeonato Carioca. Será a primeira vez que Paulo Sousa comandará a equipe na beira do campo.