Caxias x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Caxias e Juventude se enfrentam na noite desta segunda-feira (27), às 20h (de Brasília), no Centenário, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada.

Sem perder há sete jogos com três vitórias e quatro empates, o Caxias busca se manter no G-4 do Gauchão, enquanto o Juventude vem de eliminação na Copa do Brasil após a derrota para o São Luiz por 1 a 0 no meio da semana. No estadual, aparece na quinta posição, com 10 pontos.

O Juventude entrará em campo sob o comando de Adailton Bolzan, auxiliar técnico da casa. Celso Roth pediu demissão após a queda na primeira fase do torneio nacional.

Em 93 jogos disputados entre as equipes, o Caxias registra 29 vitórias, contra 19 do Juventude, além de 45 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto (Pegorari); Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes (Alan ou Da Rocha); Jean Irmer, Mandaca, Jadson e Vitinho; David (Daniel ou Rafinha) e Rodrigo Rodrigues.

Caxias: Bruno Ferreira; Adriel (Marcelo), Dirceu, Fernando (Ricardo Lima) e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes (Marciel) e Peninha; Jean Dias, Diego Rosa e Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Juventude

Gerardo Gordillo, Vini Paulista e Fernando Boldrin seguem no departamento médico.

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Quando é?