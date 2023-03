Caxias x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio Centenário, Caxias e Internacional se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 e do Premiere, no pay-per-view.

Após encerrar a primeira fase na terceira colocação, com 20 pontos, o Caxias quer mostrar sua força em casa para sair na frente na disputa. O time mandante não tem problemas no elenco e tem todos os jogadores disponíveis.

Do outro lado, o Internacional foi o vice-líder, com 22 pontos. O Colorado acumula seis vitórias, quatro empates e uma derrota até o momento no estadual. O técnico Mano Menezes não poderá contar com Mários Fernandes e Gabriel, que recuperam a forma, enquanto Alemão cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Vini Guedes (Marciel), Marciel (Marlon), Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.

Desfalques

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Alemão está suspenso, enquanto Mário Fernandes e Gabriel fazem recondicionamento físico.

Quando é?