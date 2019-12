Cavani, Ibrahimovic e os maiores artilheiros da Ligue 1 nesta década

Os atacantes do PSG lideram o ranking de goleadores entre 2010 e 2019; Mbappé também entrou na lista

Adeus ano velho, feliz ano novo... e início de nova década. Entre 2010 e 2019, a , campeonato transmitido com exclusividade pelo DAZN, foi dominado pelo , que levantou o título seis vezes.

E para ser tantas vezes campeão, os parisienses contaram com atacantes de renome no futebol mundial. Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, foram os artilheiros do certame francês nesta década. Confira, abaixo, a lista com os dez maiores goleadores do período, que foi levantada pelo site Transfermarkt.

Edinson Cavani | PSG | 136 gols em 194 jogos

Ibrahimovic | PSG | 113 gols em 122 jogos

Lacazette | | 100 gols em 203 jogos

Gomis | Lyon e Marseille | 78 gols em 190 jogos

Thauvin | Bastia e Marseille | 78 gols em 222 jogos

Ben Yedder | e | 76 gols em 172 jogos

Mbappé | Monaco e PSG | 73 gols em 109 jogos

Roux | Lens, Brest, , e Metz | 71 gols em 270 jogos

Briand | , Lyon, e | 68 gols em 285 jogos

Payet | Saint-Étienne, Lille e Marseille | 66 gols em 285 jogos