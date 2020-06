Cavani, Ibra e outros: quem fica sem contrato ao fim da temporada?

Vários contratos se encerram no dia 30 de junho ou ao final da temporada europeia, veja quem estará livre no mercado

No dia 30 de junho, como normalmente a temporada europeia já se encerrou, muitos contratos chegam ao fim. Neste ano, com a pandemia de coronavírus Covid-19, alguns vínculos foram estendidos por mais alguns meses, mas mesmo assim não vão ser renovados, outros nem isso.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Para terminar a temporada, alguns clubes optaram por uma pequena extensão em alguns contratos, como aconteceu com o atacante Willian, do . O vínculo do brasileiro foi renovado para o fim da temporada inglesa.

Mais times

Nesta terça-feira (30), muitos jogadores já estão livres no mercado para serem contratados sem custo e, ao fim das temporadas, outros nomes entram para esta lista, veja alguns deles:

EDINSON CAVANI

O maior artilheiro da história do não foi um dos jogadore que fizeram acordo para a sequência da temporada e, desta forma, não veste mais a camisa do clube francês.

A partir de julho, portanto, o uruguaio fica livre no mercado. A tendência era de que o fosse tentar a contratação do atacante, algo que já quis no início do ano, mas o clube, segundo a imprensa europeia, desistiu do contratação. Outro possível destino para Cavani pode ser a .

ZLATAN IBRAHIMOVIC

O sueco chegou ao no final de 2019, com o contrato válido por apenas seis meses, com opção de renovar por mais um ano. No entanto, o clube e o jogador não entraram em acordo quanto aos valores e estenderam o vínculo apenas até o final de agosto, para que Ibra possa disputar o resto da temporada.

THIAGO SILVA

Depois de muitas especulações sobre o futuro do zagueiro após o final do contrato com o PSG, o clube anunciou que o brasileiro fica até em Paris até o fim de agosto, para disputar o restante da temporada.

Ao final deste período, porém, Thiago ainda não sabe para onde vai. Mesmo com o desejo do , o zagueiro ainda pretende seguir na Europa por mais algum tempo.

WILLIAN

O atacante teve seu contrato renovado pelo Chelsea até o fim das competições inglesas - Premier League e -, mas não deve mais disputar a Liga dos Campeões. Assim, após o término da temporada inglesa, o brasileiro é mais um a ficar livre no mercado e ainda sem um forte candidato a contratá-lo.

DAVID SILVA

O espanhol, depois de dez anos, vai deixar o . O contrato do meia deveria acabar ao final de junho, mas, assim como outros, foi estendido para que ele possa disputar o resto da temporada.

Silva recebeu proposta do Al-Duhail, do Qatar, segundo o Mirror, e a tendência é de que siga para lá, para jogar com Mario Mandzukic.

MARIO GOTZE

A promessa alemã, que fez o gol do título da de 2014, não terá seu contrato renovado com o , onde é reserva.

O meia já está em declínio há algum tempo e foi liberado para buscar um novo clube, mas ainda não tem propostas concretas e deixa o destino em aberto.

JOE HART

O goleiro inglês, por muito tempo titular da seleção, chegou ao final de seu contrato com o e não tem nenhuma proposta.

Sem pensar em aposentadoria, o goleiro de 33 fez uma apelo, em entrevista, para que algum clube lhe dê uma chance. Tenho um momento para ver as oportunidades e olhar à frente. Para um goleiro, sou jovem e mais jovem ainda na idade mental, porque só quero estar debaixo do gol e que chutem bolas. Não tenho a ilusão de que o me chame para tirar o lugar de Courtois, mas claro que há muito por vir. Só necessito que alguém acredite em mim, e devolverei essa fé”, disse.

O arqueiro ainda garantiu que, mesmo tendo passado o último ano e meio na reserva, ainda está em condições de jogo.

PEDRO

O atacante espanhol não vai renovar seu contrato com o Chelsea, depois de cinco anos no clube inglês.

Pedro deve assinar com a Roma, apesar de ter tido proposta de outros times, como , , e Sevilha.

JAN VERTONGHEN

O belga também não vai renovar o vínculo com o , mas foi mais um a ter extensão contratual para a sequência da temporada. Depois disso, o zagueiro vai deixar o time inglês, depois de oito anos.

JEMERSON

Mais artigos abaixo

O zagueiro não vai renovar o contrato com o e, com o encerramento da por conta da pandemia, também não vai ter extensão.

Desde a mudança de técnico, o brasileiro já vinha perdendo espaço no clube. O jogador já despertou interesse em alguns times, mas não teve nenhuma proposta oficial.