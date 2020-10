Cavani é muito bem-vindo no United mas precisa "chegar com tudo": o aviso de Giggs

Após vexame histórico no Old Trafford, uruguaio deve ser anunciado como novo jogador do Manchester United no começo da semana e tem apoio de lenda

O sofreu uma goleada histórica, em pleno Old Trafford. O time de Ole Gunnar Solskjaer foi derrotado por 6 a 1 pelo Tottenham de José Mourinho e muitas dúvidas agora pairam sobre a temporada dos Red Devils. Um alento que os torcedores do clube podem ter é a iminente chegada do artilheiro Edinson Cavani, que estava sem time após deixar o no meio do ano.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A lenda do clube, Ryan Giggs já se mostra empolgado com a chegada do artilheiro uruguaio, companheiro de Luis Suárez na seleção de seu país. O atual treinador da seleção do entende que o artilheiro não sentirá 'o peso da camisa', mas entende que o atacante precisará 'chegar chegando' para poder quebrar a sina de outros sul-americanos mal-sucedidos no clube.

Mais times

"Eu acho que o Cavani não terá problema com o tamanho do clube. Ele tem experiência para lidar com isso. Mas os olhos estarão atentos diretamente sobre ele, e se ele vier, precisará chegar com tudo porque a pressão será grande", declarou Giggs em entrevista coletiva antes do jogo do País de Gales contra a , na próxima semana.

Cavani deve ser anunciado como novo reforço dos Red Devils nos próximos dias e chegará em meio a um ambiente bastante conturbado após uma humilhação sofrida para o . A história recente de atacantes sul-americanos no United não é muito favorável e já existe questionamento sobre o quão bom Cavani será com a cor vermelha. Aos 33 anos, o atacante chega com um salário bastante alto embora sua contratação não envolva dinheiro pois estava sem clube.

Giggs relembrou nomes que não deram certo no United e entende que o sucesso de Cavani no clube dependerá do quão rápido ele se adaptará ao futebol inglês.

Mais artigos abaixo

"É sobre o quão rápido ele se adaptará. Nós vimos sul-americanos que não conseguiram se adaptar, como são os casos de Falcão, Di María e Sánchez, mas Cavani com seu índice de trabalho é esperado que se adapte rapidamente", declarou o antigo camisa 11 do Manchester United.

Após o vexame em casa, o volta a campo após a pausa para a data Fifa. O confronto será contra o , no sábado (17), no St James Park.