"Caso Azpilicueta": a exigência do Chelsea e a postura do Barcelona

Clube inglês não pretende liberar o espanhol "de graça" aos culés

César Azpilicueta ainda aguarda notícias sobre seu futuro. O espanhol, um dos melhores defensores da Premier League, é uma das prioridades de Xavi Hernández, que pediu ao Barcelona para acelerar os esforços para reforçar a sua defesa e contratá-lo o mais rapidamente possível. Há poucos dias, o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, esteve em Barcelona conversando com Joan Laporta, presidente do Barça, e Mateu Alemany, diretor de futebol. Em papo descontraído e institucional, o nome de Azpilicueta estava em cima da mesa. Há meses, o Barça trabalha em uma operação que não tenha custo de transferência, oferecendo a César um contrato de dois anos mais outro prorrogável. No entanto, a renovação automática do jogador por número de jogos disputados e a mudança de propriedade do clube londrino alteraram esses planos. Os Blues agora exigem um valor para deixá-lo ir.

O que o Chelsea está pedindo para o Barça

O Barça ainda está interessado em contratar Azpilicueta, mas a posição do Chelsea não é flexível. Eles não querem deixar o defensor sair de graça e exigem uma taxa de transferência. Como a GOAL apurou, o Chelsea está pedindo uma quantia ainda maior do que o dinheiro que o clube pagou ao Olympique de Marseille, em 2012, cerca de 8 milhões. Um número que o Barça acha que não está de acordo com o mercado e é considerado excessivo. O novo dono do Chelsea entende que é difícil encontrar um substituto de alto nível no mercado para um jogador com desempenho extraordinário, que nunca se machucou e que fornece hierarquia e liderança. Daí suas altas reivindicações financeiras.

Barça continuará insistindo: Azpi, prioridade para Xavi

O clube azulgrana vai continuar insistindo nos próximos dias. Eles não vão jogar a toalha e vão continuar insistindo, tentando negociar abaixo dos valores solicitados pelo Chelsea. O Barça tem que "fazer uma jogada" nos dias de hoje e apresentar uma oferta formal, sabendo que o Chelsea deve contratar jogadores para a defesa, já que perdeu Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Andreas Christensen (Barça). O jogador, que já tem uma oferta do próprio Chelsea, espera que o Barça avance nas negociações. Xavi tem uma ligação direta com Azpi, e lhe disse que será fundamental no seu esquema de jogo e propôs à direcção que, mesmo sabendo das dificuldades econômicas existentes, se esforce para trazer o espanhol. Para o treinador, as prioridades da equipa são Robert Lewandowski, César Azpilicueta e a renovação de Ousmane Dembélé. O Barça já conhece as condições de venda do Chelsea e agora tem que medir bem seus passos. Ele é uma prioridade para Xavi e o clube tentará satisfazer seu treinador.