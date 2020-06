Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste sábado (27), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando recuperar a liderança do Campeonato Espanhol e torcendo por um tropeço do , o visita o neste sábado (27), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada da . A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo do Fox Premium, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO de Vigo x Barcelona DATA Sábado, 27 de junho de 2020 LOCAL Municipal de Balaidos - Vigo, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona encara o Celta de Vigo com a obrigação da vitória para seguir na luta pelo título do Campeonato Espanhol.

Com o desempenho abaixo do esperado, o técnico Quique Setién tenta ajustar a equipe que se mostrava superior antes da paralisação da competição.

Para o duelo, Ousmane Dembele e Frenkie de Jong ainda estão de fora devido a lesão, enquanto Sergio Busquets cumprirá suspensão automática.

Por outro lado, Sergi Roberto é dúvida com um problema nas costelas, e parece provável que Nelson Semedo mantenha seu lugar contra o Celta.

Já o Celta será impulsionado pelo retorno do meia Okay Yokuslu, que foi suspenso por um jogo contra o Sociedad, enquanto David Junca e Sergio Alvarez ainda estão fora devido a lesão.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Puig, Rakitic; Braithwaite, Griezmann, Messi.

Provável escalação do Celta de Vigo: Blanco; Vazquez, Aidoo, Murillo, Olaza; Rafinha, Yokuslu, Beltran; Aspas, Smolov, Suarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Barcelona La Liga 19 de junho de 2020 Barcelona 1 x 0 La Liga 23 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 1 de julho de 2020 17h (de Brasília) x Barcelona La Liga 5 de julho de 2020 17h (de Brasília)

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 6 x 0 La Liga 21 de junho de 2020 0 x 1 Celta de Vigo La Liga 24 de junho de 2020

Próximas partidas