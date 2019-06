Casemiro leva segundo amarelo e, como na Copa, vai perder as quartas de final

Volante do Brasil estava pendurado e será desfalque na primeira partida do mata-mata, repetindo roteiro da Rússia.

Logo no comecinho do duelo entre e , neste sábado, na Arena , Casemiro levou uma caneta no meio-campo, fez falta dura para parar a jogada e levou o cartão amarelo. A advertência complica os planos da seleção brasileira para o futuro. Pendurado, o volante está suspenso das quartas de final da .

A história repete a da . Titular absoluto do time, Casemiro levou um cartão amarelo nas oitavas, contra o , e acabou suspenso das quartas contra a .

Seu substituto, Fernandinho, fez um gol contra e falhou na marcação de Lukaku no segundo da Bélgica, saindo como vilão da eliminação brasileira na Rússia. Nesta Copa América, curiosamente, Tite deve ter de apelar justamente para a mesma opção.

Convocado mesmo sob protestos de crítica e torcida, Fernandinho é a principal opção defensiva de Tite para o meio-campo. O problema é que o jogador do sofreu uma lesão nos últimos dias e sequer ficou à disposição para o duelo contra o Peru.