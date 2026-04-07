Carriço convence a todos... e os craques do United pressionam para que ele seja mantido no cargo

Os jogadores do Manchester United manifestaram seu total apoio ao técnico interino Michael Carrick para assumir o cargo de treinador principal do time de forma definitiva, pois consideram que ele é a pessoa mais indicada para liderar a equipe nesta nova fase.

Carrick assumiu o comando em janeiro passado “interinamente” até o final da temporada, após a demissão do técnico português Rúben Amorim. Desde então, o ex-meio-campista do United e da seleção inglesa conseguiu levar os “Diabos Vermelhos” a 7 vitórias e apenas uma derrota em 10 partidas.

O United precisa agora de quatro vitórias e um empate nas sete partidas restantes para garantir o retorno à Liga dos Campeões após um hiato de dois anos. Apesar dessa melhora notável, a diretoria do clube prometeu não se apressar na decisão, tendendo a esperar até o final da temporada antes de definir quem será o próximo técnico.

O que reforça as chances de Carrick é a redução das opções disponíveis para a diretoria; Thomas Tuchel renovou seu contrato com a seleção inglesa, enquanto Roberto De Zerbi optou por se juntar ao Tottenham.

Em declarações durante o estágio de pré-temporada da equipe na República da Irlanda, Amad Diallo disse, segundo o site da BBC: “Na minha opinião pessoal, ele é o homem certo. Tem muita experiência, conhece bem o clube e carrega o DNA do Manchester United”.

O marfinense acrescentou: “A relação dele com todos os jogadores é excelente. Às vezes, é esse tipo de treinador que consegue devolver o clube ao seu lugar natural. A decisão não está nas mãos dos jogadores, mas minha opinião sincera é que estamos muito felizes por ter Michael Carrick como nosso treinador”.

Embora o apoio dos jogadores ao seu treinador seja de se esperar, o desempenho em campo sugere que a relação entre Carrick e seu grupo é mais profunda do que meras declarações à imprensa.

O atacante Brian Mbiomo concordou com essa visão, dizendo: “Temos uma boa experiência com ele, ele sabe como falar conosco e tentamos extrair o máximo possível de sua experiência. As coisas têm corrido mais suavemente porque ele conhece os meandros do clube, e trabalhar sob sua liderança é maravilhoso.”