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Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Carriço convence a todos... e os craques do United pressionam para que ele seja mantido no cargo

B. Mbeumo
Amad
M. Carrick
Manchester United
Premier League
Camarões
Costa do Marfim
England

“O homem certo na hora certa”… Consenso no United em relação a Carrick

Os jogadores do Manchester United manifestaram seu total apoio ao técnico interino Michael Carrick para assumir o cargo de treinador principal do time de forma definitiva, pois consideram que ele é a pessoa mais indicada para liderar a equipe nesta nova fase.

Carrick assumiu o comando em janeiro passado “interinamente” até o final da temporada, após a demissão do técnico português Rúben Amorim. Desde então, o ex-meio-campista do United e da seleção inglesa conseguiu levar os “Diabos Vermelhos” a 7 vitórias e apenas uma derrota em 10 partidas.

O United precisa agora de quatro vitórias e um empate nas sete partidas restantes para garantir o retorno à Liga dos Campeões após um hiato de dois anos. Apesar dessa melhora notável, a diretoria do clube prometeu não se apressar na decisão, tendendo a esperar até o final da temporada antes de definir quem será o próximo técnico.

O que reforça as chances de Carrick é a redução das opções disponíveis para a diretoria; Thomas Tuchel renovou seu contrato com a seleção inglesa, enquanto Roberto De Zerbi optou por se juntar ao Tottenham.

Em declarações durante o estágio de pré-temporada da equipe na República da Irlanda, Amad Diallo disse, segundo o site da BBC: “Na minha opinião pessoal, ele é o homem certo. Tem muita experiência, conhece bem o clube e carrega o DNA do Manchester United”.

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O marfinense acrescentou: “A relação dele com todos os jogadores é excelente. Às vezes, é esse tipo de treinador que consegue devolver o clube ao seu lugar natural. A decisão não está nas mãos dos jogadores, mas minha opinião sincera é que estamos muito felizes por ter Michael Carrick como nosso treinador”.

Embora o apoio dos jogadores ao seu treinador seja de se esperar, o desempenho em campo sugere que a relação entre Carrick e seu grupo é mais profunda do que meras declarações à imprensa.

O atacante Brian Mbiomo concordou com essa visão, dizendo: “Temos uma boa experiência com ele, ele sabe como falar conosco e tentamos extrair o máximo possível de sua experiência. As coisas têm corrido mais suavemente porque ele conhece os meandros do clube, e trabalhar sob sua liderança é maravilhoso.”

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