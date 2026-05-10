Carl Hoefkens critica parte da torcida do NAC e os adversários após um dia desastroso

O rebaixamento do NAC Breda é um fato. Após um dia agitado no Rat Verlegh Stadion, onde a partida contra o sc Heerenveen foi definitivamente interrompida com o placar em 2 a 0, devido a repetidos lançamentos de fogos de artifício em campo, o técnico Carl Hoefkens teve que encarar a amarga verdade. E essa verdade, como o belga deixou claro diante das câmeras da ESPN, é muito difícil de aceitar.

“É um golpe incrivelmente duro”, disse Hoefkens. “Trabalhamos muito para evitar esse cenário. E quando isso acaba sendo a realidade, é incrivelmente difícil.”

Além do rebaixamento, a tarde ficou com um gosto ainda mais amargo depois que o árbitro Sander van der Eijk encerrou definitivamente a partida após várias interrupções.

Hoefkens demonstrou compreensão pelas regras, mas ao mesmo tempo criticou o poder que elas conferem a um pequeno grupo de vândalos. “São apenas alguns que estragam tudo. É um momento de luto, um momento difícil. Mas não se pode passar dos limites”, matizou ele.

Sobre seus torcedores, com exceção desses poucos, o técnico foi francamente elogioso. “Temos torcedores tão bons, que sempre apoiam o clube e sempre dão tudo de si. Essa ação não é pelo clube. Essa ação não tem nada a ver com apoiar o clube. Essa partida simplesmente deveria ter sido jogada até o fim, embora com um gosto amargo.”

No entanto, foi um comentário sobre o rival direto Excelsior que mais ficou na memória. Pois enquanto o NAC lutava contra o caos nas arquibancadas, o Excelsior empatava, no mesmo momento, contra o FC Volendam — um resultado que manteve os rotterdames por pouco acima da zona de rebaixamento. Hoefkens escolheu suas palavras com cuidado, mas o recado ficou claro.

"Então você assiste — mesmo durante esse intervalo — ao jogo entre o Excelsior e o FC Volendam e vê que está empatado. Aí você sabe que não vai acontecer muita coisa por lá nos próximos vinte minutos. Achei isso muito curioso, porque não tem muito a ver com fair play."