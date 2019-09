Carille retranqueiro? Torcida do Corinthians protesta no CT e na internet e aumenta pressão

Treinador do Timão é alvo de protestos e chamado de retranqueiro por torcedores que foram ao CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira (20)

Fábio Carille se tornou alvo da torcida do na manhã desta sexta-feira (20). O técnico foi chamado de "retranqueiro" pela Gaviões da Fiel, uma das principais organizadas, em manifestação na porta do CT Joaquim Grava.

O treinador foi criticado dois dias depois da derrota por 2 a 0 para o Independiente Del Valle, do , no jogo de ida da semifinal da 2019.

O futebol praticado pelo #Corinthians em SETEMBRO está muito longe do que esse grupo pode dar. Carille precisa assumir que é limitado ofensivamente, tem um repertório baixíssimo, além de ser refém de um esquema. Ou faz essa autocritica ou as desculpas esfarrapadas seguirão! pic.twitter.com/Nigtteucrb — Bastidoressccp (Turco) (@bastidoressccp) September 20, 2019

Carille ganhou uma faixa!! pic.twitter.com/UVckR2XkhY — Cavalinho mil grau (@Cavalinhmilgrau) September 20, 2019

Há três jogos sem vencer, o encontra dificuldades no Brasileirão e se vê em situação complicadíssima na Sul-Americana. Um dos membros da organizada se manifestou sobre a situação na porta do CT Joaquim Grava, na tarde desta sexta-feira.

"O intuito do nosso protesto aqui hoje é cobrar raça e vontade. O Corinthians ficou 23 anos na fila e a Fiel só cresceu. Não queremos título, queremos raça e vontade. Esse time atual não está nos representando. Nossa história permite protestar aqui hoje. Somos uma torcida sofrida, a ideia é essa: vontade e raça. Nossa parte fazemos na arquibancada", disse Rodrigo Gonzáles Tápia, diretor da organizada.

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, também foi crticado por conta dos problemas com a Arena. A Caixa Econômica Federal cobra R$ 536 milhões na justiça pelo financiamento do estádio.