Capello: Não consegui dormir... E este é o plano para reformar o futebol italiano

O experiente técnico italiano Fabio Capello lamentou o fracasso da seleção de seu país em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, afirmando que não conseguiu dormir a noite toda.

A seleção italiana voltou a falhar em quebrar o jejum de classificação para a Copa do Mundo, após a derrota em casa da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (4 a 1), após o empate (1 a 1) na partida disputada na noite de ontem, terça-feira, na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Com isso, a seleção italiana fica de fora das últimas três edições da Copa do Mundo, após 2018 e 2022, e a Azzurra terá de esperar mais quatro anos para voltar ao torneio, enquanto a seleção da Bósnia se classificou pela segunda vez na história.

Capello parecia muito abalado após o fracasso na classificação para a Copa do Mundo e não escondeu seu descontentamento com a situação, que descreveu como “inaceitável” para uma seleção tradicional e prestigiada como a Itália.

O ex-técnico admitiu: “Não consegui dormir a noite toda; ainda não acredito no que aconteceu”.

Ele acrescentou em declarações ao jornal “Marca”: “Estamos falando de uma equipe que venceu o Mundial quatro vezes; é uma tragédia esportiva e uma vergonha. É um dos piores acontecimentos que o futebol italiano já testemunhou em sua história recente”.

Capello também dirigiu críticas diretas aos responsáveis das instituições italianas, exigindo mudanças urgentes na estrutura do futebol italiano.

Ele declarou: “Ninguém aqui vai se demitir, e isso é o mais preocupante. O primeiro a assumir a responsabilidade é o presidente da Federação, juntamente com toda a equipe administrativa”.

Capello apresentou um plano de reforma do futebol italiano, dizendo: “Precisamos reunir especialistas, analisar a situação atual e começar a reconstruir a equipe do zero. O problema não se limita apenas aos resultados, mas é um problema estrutural”, enfatizando a importância de investir no desenvolvimento dos jovens.

E continuou: “Vai ser muito difícil superar isso, mas acredito que isso contribuirá para o início de uma verdadeira renovação. A Itália precisa se redescobrir”.

Capello encerrou sua fala dizendo: “A Itália está de luto. Para um país tão apaixonado pelo futebol, a ausência (da Copa do Mundo) pela terceira vez é algo extremamente difícil de aceitar”.

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