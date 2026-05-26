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Siep Engelen

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Caos total: Leipzig se transforma em campo de batalha, torcedores atacam uns aos outros e à polícia com cadeiras e vidros

Crystal Palace x Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano
Conference League

Na noite de terça-feira, em Leipzig, ocorreram violentos confrontos entre torcedores do Rayo Vallecano e do Crystal Palace. Os dois clubes se enfrentam na quarta-feira na final da Liga Conferência. 

Imagens do caos total em Leipzig estão circulando na internet. É possível ver como torcedores do Rayo e do Palace se atacam em massa, atirando uns nos outros com cadeiras, vidros e outros objetos. 

A polícia tenta intervir, mas os manifestantes parecem não se importar com isso. Segundo fontes, torcedores do Leipzig também se misturam à briga, embora não esteja claro o motivo. 

Ambas as equipes disputarão na quarta-feira a primeira final europeia da história dos clubes. O Palace terminou esta temporada em décimo quinto lugar na Premier League, enquanto o Rayo ficou em oitavo na LaLiga. 

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