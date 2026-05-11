Caos total: Fred Rutten deixa o cargo de técnico da seleção de Curaçao

Fred Rutten não é mais o técnico da seleção de Curaçao, segundo informa o jornal Tubantia. O treinador de 63 anos concluiu, devido a toda a agitação em torno do possível retorno de Dick Advocaat, que não há mais um “ambiente de trabalho propício” para ele.

Nos últimos dias, cresceu a agitação em torno da seleção nacional de Curaçao, devido a notícias veiculadas em diversos meios de comunicação de que Advocaat estaria, afinal, aberto a um retorno.

Os jogadores, assim como a Corendon, principal patrocinadora da seleção, eram a favor do retorno de Advocaat, mas a federação de futebol decidiu que isso não estava em questão. Rutten deveria liderar a equipe rumo à Copa do Mundo.

Agora, o próprio Rutten decidiu se demitir. “Devido à discussão que surgiu nos últimos dias, Rutten chegou à conclusão de que não há mais um ambiente de trabalho propício para ele”, explica o jornal Tubantia, de Twente.

Com a saída de Rutten, o caminho parece estar totalmente livre para Advocaat, embora ele ainda não tenha se pronunciado sobre a situação atual. Curaçao terá que tomar uma decisão rapidamente, pois daqui a um mês a Copa do Mundo está às portas.

Segundo o Tubantia, é “provável” que Advocaat seja agora o técnico de Curaçao na Copa do Mundo.