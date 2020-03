Do que o Corinthians precisa pra se classificar no Paulistão?

O Timão pode depender dos rivais para classificar

Vivendo uma situação difícil no Paulistão, o - lanterna do Grupo D nos critérios de desempate - pode ter que depender de seus maiores rivais para avançar à fase de mata-mata.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Com dez pontos, o está empatado com a Ferroviária em quase todos os critérios de desempate, mas fica atrás no número de cartões tomados.

Mais times

Não ter vencido o jogo contra o fez o Corinthians não depender mais de si para a classificação, mas sim de seus rivais e .

Mesmo ganhando as três partidas, o Timão somou 19 pontos, e ainda precisa que seus adversários tropecem em seus compromissos - o ainda pode chegar à 23 e o à 22.

O principal problema é que o time se vê ligado a dois de seus principais rivais para se classificar. Isso porque o São Paulo ainda enfrenta dois dos adversários corinthianos, e um dos compromissos restante é justamente o clássico contra o Palmeiras.

Mais artigos abaixo

Para conseguir sonhar com a próxima fase, o Corinthians precisa somar, ao menos, mais quatro pontos (uma vitória e um empate). Neste cenário, precisaria torcer para Guarani e Ferroviária não pontuarem mais nos três jogos restantes, para assim alcançar a segunda colocação do grupo.

Para se classificar em primeiro, o Corinthians precisa de, pelo menos, cinco pontos (com duas vitórias ou uma vitória e dois empates), além de torcer para que nenhum de seus adversários pontuem.