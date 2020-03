Paulista terá clássico Guarani x Ponte antes de parar por tempo indeterminado

Derby Campineiro será jogado com portões fechados nesta segunda-feira; não há novas datas para a volta do Paulistão

Em reunião nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, ficou decidido que o A1 está paralisado em decorrência do avanço do coronavírus. Com isso, a 11ª rodada, que seria disputada entre sexta-feira, 20 de março, e segunda, 23, está suspensa.

A última partida do Paulistão que será disputada acontece nesta segunda, 16 de março, e é um dos grandes clássicos estaduais: e se enfrentam no Brinco de Ouro a partir das 20h (horário de Brasília). O Derby Campineiro acontecerá sem a presença dos torcedores bugrinos (assim como na capital, este jogo é realizado com torcida única). Depois deste jogo, não há nenhuma partida confirmada.

Desde o fim da última semana, muitas especulações surgiram sobre o futuro do campeonato. Na quinta-feira, o Governador do Estado, João Dória, havia anunciado que não havia necessidade de cancelar grandes eventos com grandes aglomorações. Porém, com o rápido avanço do vírus, medidas preventivas foram tomadas.

Na sexta-feira, ficou decidido que os dois jogos da capital paulista na rodada seriam disputados com portões fechados: contra e contra . O Alvinegro até tentou diminuir o prejuízo colocando áudios de sua torcida no sistema de som da Arena. Os jogos no interior do Estado foram disputados com torcida, como Inter de Limeira e .

A 11ª rodada reservaria um grande clássico e dois jogos com os quatro líderes de grupos em campo. Corinthians e Palmeiras se enfrentariam na Arena, em Itaquera, no domingo. Por sinal, o Alvinegro já havia suspendido a venda de ingressos para o confronto antes mesmo da oficialização da Federação.

No sábado, os líderes dos grupos se enfrentariam: Santos, líder do grupo A, receberia o Santo André, líder do grupo B. No Morumbi, o São Paulo enfrentaria o Red Bull , líderes dos grupos C e D, respectivamente.

Ontem, a CBF havia anunciado que todas suas competições serão suspensas também, por tempo indeterminado, seguindo uma tendência mundial. São elas: Copa do , Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20. Outros estaduais ainda decidirão seu posicionamento diante da pandemia.

Os jogos da Libertadores já haviam sido suspensos pela Conmebol. Nesta terça, por exemplo, o receberia o no Morumbi e o Santos enfrentaria o Olímpia na Vila Belmiro. O Palmeiras viajaria até a para enfrentar o Bolívar. Assim como o Paulistão, não há novas datas para a Libertadores ser disputadas.

Faltam seis "datas" para o fim do Campeonato Paulista: duas rodadas da fase de grupos e mais o mata-mata. Confira o que cada um dos quatros grandes de São Paulo divulgaram sobre a paralisação.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (16), a Federação Paulista de Futebol, com apoio do São Paulo FC, decidiu interromper o Campeonato Paulista por tempo indeterminado em virtude do avanço do novo coronavírus. + pic.twitter.com/gjDqLEV7dC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 16, 2020

COMUNICADO OFICIAL



A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus. pic.twitter.com/kK20W6gKXb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 16, 2020