Quais jogos do Mineiro foram suspensos e quando eles serão disputados?

Campeonato Mineiro está suspenso a partir da próxima segunda-feira (22); confira quais partidas serão adiadas e quando podem ser disputadas novamente

Após decretar o início da Onda Roxa em Minas Gerais, a fase mais restritiva do programa Minas Consciente no combate à Covid-19, o governador Romeu Zema (Novo) confirmou que o Campeonato Mineiro será suspenso a partir da próxima segunda-feira (22). Mas até quando vai a paralisação e quais jogos serão suspensos?

Assim como boa parte dos estados brasileiros, Minas Gerais se encontra na fase mais crítica desde o início da pandemia do novo coronavírus. Então, a Onda Roxa entrou em vigor em todo o estado na última quarta-feira (17), com medidas ainda mais restritivas no combate à Covid-19.

A intenção inicial era paralisar o Campeonato Mineiro imediatamente, contudo, após algumas conversas com a Federação Mineira de Futebol (FMF), o governo recuou e manteve a disputa da quinta rodada do estadual, que acontece neste final de semana e conta com o clássico entre América-MG e Cruzeiro, além de Atlético-MG e Coimbra.

Então havia a expectativa de que o Mineirão pudesse continuar em andamento, mesmo com a nova fase do programa Minas Consciente. Contudo, nesta quinta-feira (18), Romeu Zema confirmou que o futebol será paralisado em território mineiro a partir da próxima segunda-feira (22).

Os eventos esportivos, ainda que sem público e com transmissão televisiva, serão suspensos no estado em razão da onda roxa a partir da próxima segunda-feira (22/3). — Romeu Zema (@RomeuZema) March 16, 2021

"Apenas essa rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. A partir daí, tudo suspenso. O que nós queremos são medidas abrangentes que incluam todos, não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado", afirmou o governador em entrevista à EPTV.

Mesmo assim, a FMF tenta dar sequência ao estadual e terá uma reunião com integrantes do governo na próxima segunda-feira (22), para tentar reverter a paralisação.

Quais jogos do Campeonato Mineiro serão suspensos?

A paralisação do Mineirão vai, em princípio, até o dia 31 de março, mesmo período em que a Onda Roxa segue em vigor no estado.

É claro que a medida também pode ser estendida, levando em conta os avanços da pandemia e as taxas de ocupação dos leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI). Mas, por enquanto, o estadual segue parado até o dia 31 de março.

Até essa data, três rodadas estavam previstas para acontecer. Dessa forma, cada clube terá três confrontos suspensos.

Enquanto isso, a FMF terá uma reunião com o governo do estado na tentativa de dar andamento ao estadual, mesmo durante a Onda Roxa do Minas Consciente.

Confira os jogos que serão suspensos:

6ª rodada:

Pouso Alegre x URT

Patrocinense x Boa Esporte

Cruzeiro x Tombense

Uberlândia x América-MG

Coimbra x Athletic Club

Caldense x Atlético-MG

7ª rodada:

Tombense x Athletic Club

Boa Esporte x Cruzeiro

URT x Coimbra

Uberlândia x Patrocinense

Pouso Alegre x Caldense

Atlético-MG x América-MG

8ª rodada:

Boa Esporte x Tombense

Coimbra x Cruzeiro

Athletic Club x URT

América-MG x Patrocinense

Caldense x Uberlândia

Atlético-MG x Pouso Alegre

Quando os jogos suspensos serão disputados?

O Campeonato Mineiro estava previsto para terminar no dia 23 de maio de 2021, uma semana antes do início do Brasileirão.

Ao contrário de outros estaduais, porém, o Mineiro tem a vantagem de ter menos datas: entre as semifinais, prevista para os dias 25 de abril e 2 de maio, e a final, prevista para os dias 16 e 23 de maio, teríamos um fim de semana sem jogos. Assim, a fase classificatória poderia ser extendida por uma semana, e mesmo com a paralisação não seria necessário realizar confrontos no meio de semana.

Caso as três rodadas sejam suspensas, porém, ficará inviável que a data de término da competição seja adiada ou que a FMF promova uma maratona de jogos até o final da competição. O problema é que algumas equipes como Atlético-MG (Libertadores), Tombense, Cruzeiro e América-MG (Copa do Brasil) tem calendário no meio de semana para cumprir.

Assim, ainda não é possível fazer nenhuma previsão de data para que os jogos adiados sejam disputados: a realização das partidas dependará do que acontecer na Copa do Brasil e no caso da CBF alterar o calendário nacional.