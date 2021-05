Campeão italiano e demitido: por que Antonio Conte deixa a Inter de Milão

O treinador teria expressado seu descontentamento quanto à postura do clube no mercado

Antonio Conte não é mais técnico da Inter de Milão. Campeão italiano, quebrou uma fila de mais de 10 anos dos Nerazzurri sem levantar a taça da Serie A, mas terminou vítima da crise na Suning, empresa dona de mais de 70% das ações do clube.

Conhecido também pelo temperamento forte, Conte assinou com a Internazionale em maio de 2019. Em duas temporadas, conseguiu o vice-campeonato da Liga Europa, em 2019-20, e o título da Serie A, em 2020-21... mas viu a equipe cair em ruína financeira com a queda das receitas devido à pandemia do coronavírus.

A crise na Suning é tão grave que até o Jiangsu Suning, também controlado pela empresa, teve que fechar as portas mesmo após ser campeão chinês, com nomes como Miranda e Éder, hoje no São Paulo. Assim, o plano da multinacional para a Inter de Milão era reduzir custos e fazer dinheiro no mercado de transferências, escolha oposta às expectativas do treinador em brigar pelo título da Liga dos Campeões.

Segundo a Gazzetta dello Sport, destaques como Romelu Lukaku, Lautaro Martínez e Achraf Hakimi podem ser negociados na próxima janela de transferências: o presidente do clube, o chinês Steven Zhang, pretende reduzir a folha salarial em 20%, bem como conseguir 100 milhões de euros no mercado, para fechar o ano no azul e controlar gastos.

Insatisfeito com a postura da diretoria, Conte, dono do maior salário entre treinadores no futebol italiano, então, encontrou-se com a diretoria para romper o contrato estabelecido: o técnico receberá cerca de sete milhões de euros pela quebra imediata do contrato.

Tudo indica, então, a saída de Lukaku, Lautaro e outros destaques, bem como a Inter não realizando grandes investimentos na próxima janela.

Livre no mercado, Antonio Conte aparece como o atual campeão italiano, tendo quebrado a hegemonia de quase dez anos da Juventus, além de já ter a fama de ser um dos principais treinadores do futebol europeu. Por outro lado, rumores indicam a preferência da Inter por Simone Inzaghi, da Lazio, como seu substituto.