Campanha #blacklivesmatter vai parar na camisa de time alemão: "derrote o racismo"

O Eintracht Frankfurt vai ser mais um time a estampar a mensagem em seu uniforme

Para a partida desta quarta feira (10), contra o Bayern de Munique pela Copa da Alemanha, o Eintracht vai usar uma camisa em prol da luta contra o racismo, com a #BlackLivesMatter (em português, Vidas Negras Importam) estampada no peito.

"Como equipe e como Eintracht Frankfurt, estamos juntos contra todas as formas de racismo e hoje queremos mostrá-lo ao mundo exterior", disse o diretor esportivo do clube, Fredi Bobic algumas horas antes do início da partida.

O vice-presidente, Axel Hellmann, disse: "Temos que apontar isso repetidamente, e também usar o poder e o alcance do futebol para entregar com força essa importante mensagem ao mundo".

"A história da Eintracht Frankfurt é moldada pelo cosmopolitismo e pela compreensão internacional. Esses atributos estão fortemente ancorados no DNA da Eintracht. Racismo, xenofobia, anti-semitismo e homofobia não têm lugar na família Eintracht e não devem ter lugar na sociedade liberal", completou

A campanha - que ganhou visibilidade depois que George Floyd, um americano negro, morreu asfixiado por policiais - tem estado muito presente no mundo do futebol e, principalmente, na , um dos poucos campeonatos que já reiniciaram após a parada do esporte como consequência da pandemia de coronavírus Covid-19.

Diversos jogadores e times têm se manifestado, com gestou ou mensagens, a favor do fim do preconceito racial, que ainda é muito presente no mundo.

No final de semana, o adversário do Frankfurt na final da Copa da , em partida contra o , foi um dos clubes que se manifestou contra o racismo. Os jogadores foram a campo com braçadeiras estampadas com a frase que virou marca da luta: Black Lives Matter.

A partida desta quarta-feira, na Allianz Arena, casa do , vai definir o adversário do Leverkusen na final da , prevista para acontecer no dia 4 de julho, em Berlim.