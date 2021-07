Camisa da seleção feminina: preço, onde comprar e mais do uniforme do Brasil

Saiba o caminho para conseguir o uniforme usado por Marta, Ludmila e outras craques da seleção brasileira!

Foi em 1979 que as mulheres tiveram o direito de atuar nos campos, quando a lei que impedia a prática do esporte por pessoas do sexo feminino foi revogada. Desse modo, a modalidade evoluiu, ao ponto que podemos notar hoje, no qual podemos contar com Marta, considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos e um ícone mundial do esporte.

E sendo um ícone mundial do esporte, Marta atrai admiração e idolatria. Não são poucas as pessoas que buscam uma camisa da seleção brasileira, seja por causa da "Rainha" ou pelo apoio que o selecionado sempre consegue quando joga. Mas como conseguir esta camisa?

Como comprar uma camisa da seleção feminina?

Através da loja virtual da própria Nike, patrocinadora oficial do uniforme, ou de empresas como Centauro e Netshoes, é possível encontrar os tamanhos PP ao GG, nos modelos amarelo e azul.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

No momento, tanto a camisa na versão azul quanto na versão amarela estão custando R$ 299,99 em todos os sites citados. Vale destacar também que, em algum momento, as lojas realizam promoções que se diferem entre si.

As camisas da seleção feminina olímpica, como na masculina, se diferem das camisas com o logo da CBF, já que utilizam a bandeira brasileira como escudo do uniforme. No instagram da Goal, há um vídeo explicando o motivo de tal mudança.