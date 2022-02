Camarões x Egito: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa Africana de Nações 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (4), para Camarões x Egito, pela semifinal da Copa Africana de Nações, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olembe. Quem vencer vai enfrentar o Senegal, que eliminou o Burkina Faso. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Após ter encerrado a primeira fase na liderança do grupo A com sete pontos, o Camarões ainda eliminou o Comores, nas oitavas de final, e Gâmbia, nas quartas.

Já o Egito eliminou a Costa do Marfim e o Marrocos, nas oitavas e quartas, respectivamente. Antes, encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo D com seis pontos.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Camarões x Egito DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Olembé - Iaundé, Camarões HORÁRIO 16h (de Brasília)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Camarões, que venceu quatro jogos e empatou um, entra em campo em busca de seu sexto título sem nenhum desfalque.

Já o Egito, que tem Mohamed Salah como o seu principal jogador, conta com três desfalques: Hamdi Fathi, Ahmed Hegazy e Akram Tawfik.

Prováveis escalações de Camarões: Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu e Tolo; Oum Gouet e Anguissa; Ekambi, Kunde e Ngamaleu; Aboubakar.

Prováveis escalações do Egito: Sobhy; Kamal, Trezeguet, Hamdi e Fatouh; Ashraf, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Camarões x Egito será transmitido ao vivo pela Band, na tv aberta, nesta quinta-feira.