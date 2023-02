Caldense x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro visita a Caldense na tarde desta quinta-feira (23), às 16h30 (de Brasília), no estádio Ronaldão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Mesmo com a derrota na rodada passada, a Caldense conseguiu se manter na vice-liderança do grupo B, com 4 pontos. Entretanto, a Veterana também se aproximou da zona de rebaixamento e sabe que precisa reagir para não ir pro último jogo ameaçada.

Já o Cruzeiro subiu para o segundo lugar do grupo C, com 8 pontos, após golear o Villa Nova. A Raposa sabe que precisa continuar somando pontos para se manter na zona de classificação.

Prováveis escalações

Escalação do Caldense: Elisson, João Vitor, Patrick, Suéliton, Alyson, Fabrício Bigode, Kayo, Erick Salles, Mayco Félix, Kauê e Aslen.

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Oliveira, Neris, Reynaldo, Ian Luccas, Neto Moura, Kaiki, Wallisson, Daniel Junior, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Desfalques

Caldense

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?