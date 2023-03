Caldense x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Poços de Caldas, a Caldense recebe o Ceará na noite desta quarta-feira (1), no Ronaldão, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

A Caldense chega para o duelo em momento crítico na temporada. Isso porque o time tem a segunda pior campanha do Campeonato Mineiro e corre risco de rebaixamento. Já o Ceará conquistou a classificação direta à semifinal do cearense, além de ser o líder de seu grupo na Copa do Nordeste. Agora, o Vozão tenta mais uma vaga e tem a vantagem do empate por possuir um melhor ranking nacional.

Prováveis escalações

Caldense: Elisson, Patrick, Suéliton, Lula, Ronaldo, Kayo, Fabrício Bigode, Alyson, Erick Salles, Bruninho e Aslen.

Ceará: Aguilar, Igor, Tiago, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Caíque, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Erick, Vitor Gabriel e Janderson.

Desfalques

Caldense

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?