Caio Henrique exclusivo: lateral na mira de Barcelona e PSG aponta adversários mais duros de marcar

O lateral do Mônaco que está no radar de grandes clubes do futebol europeu, fez um balanço da sua primeira temporada na Europa

Caio Henrique chegou na temporada 2020-21 ao Mônaco e se tornou um dos destaques do time. No Atlético de Madrid o jogador sequer teve uma chance de mostrar seu futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Rapidamente o jogador virou à página, e para surpresa de todos seu time lutou pelo Campeonato Francês chegando até a final da Copa e se classificando para Liga dos Campeões da próxima temporada

O brasileiro já está na mira do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Aproveitando uma breve passagem por Madrid antes das férias, o jogador esteve na Goal para analisar o seu grande momento.

Caio Henrique visitando Madrid Foto: Mario Cortegana/Goal

Mônaco apostou fortemente em você. Foi difícil para você sair do Atlético de Madrid sem conseguir lutar por uma vaga?

Tento não pensar dessa forma. O Atlético foi importante para mim, porque foi o clube que me abriu as portas do futebol europeu e me ajudou a desenvolver-me como atleta. Acho que fiz o meu melhor e nossa última temporada mostra isso. Precisava de continuidade para mostrar o meu futebol e infelizmente no Atlético foi mais difícil naquela altura. O projeto do Mônaco veio até mim no momento exato e tudo saiu perfeito

A contratação deu certo, com uma ótima temporada pessoal e coletivamente. Vocês esperavam isso?

Nosso objetivo inicial era voltar às competições europeias. Um clube como o Mônaco não poderia ficar de fora pela terceira temporada consecutiva. Caminhamos passo a passo, com muita humildade e sempre buscando evoluir jogo a jogo. Graças a Deus as coisas começaram a funcionar e conseguimos uma vaga na Liga dos Campeões. Foi difícil, complicado, mas no final valeu a pena. Tem sido uma ótima temporada dentro do que imaginamos e até um pouco acima das expectativas.

Você terminou em sexto em minutos jogados (2.594), apesar de juntar-se tarde e também é o quinto em assistências (cinco). O que foi melhor e o que mais custou a você?

O jeito de jogar de Niko Kovac nos favorece muito. Temos as nossas obrigações defensivas, mas também a liberdade de atacar os espaços na hora certa. Acho que consegui evoluir muito nos dois aspectos e pude contribuir com assistências. No início faltou algum entendimento, também devido à necessária fase de adaptação a um novo estilo de jogo. Mas logo consegui me firmar e fazer uma boa sequência de partidas. Depois procurei sempre dar o meu melhor e o nosso jogo em equipe foi fundamental para atingir os objetivos.

Esses números colocaram você na mira do PSG ou do Barcelona. Como você lida com isso?

Eu sou um garoto muito tranquilo com tudo isso. Procuro não me envolver para me concentrar apenas no campo e deixo nas mãos dos meus representantes. Claro que é um grande prazer sonhar com esses clubes tão importantes do mundo, mas estou com os pés no chão e procuro sempre dar o meu melhor, não importa onde estou jogando. Estou muito focado e comprometido com a camisa que visto e isso nunca vai mudar.

Como está o dia a dia com o Cesc Fàbregas?

Cesc é uma pessoa acima da média. Ele é inteligente, não há mais nada a dizer sobre ele neste momento. É um prazer poder viver o dia a dia com ele no Mônaco. Ele é um cara muito legal que sempre tenta nos ajudar com sua experiência.

Você o vê como um treinador?

Eu não posso dizer, mas ele com certeza tem muita habilidade e leitura de jogos para isso. Vai depender muito do que ele pensa para o futuro, mas por enquanto espero que ele continue a nos ajudar em campo com seu brilho.

Neymar, Mbappé, Di María...Quem mais te impressionou e quem é mais difícil de marcar?

É difícil dizer um, são três jogadores espetaculares. Mbappé tem como ponto forte a explosão e o drible, enquanto Neymar, além de driblar, tem muita facilidade em encontrar espaços. Di María também é difícil de enfrentar. Acho que todos os três de alguma forma criam muitas dificuldades.

Você deve disputar as Olimpíadas, mas por conta do ótimo ano já está sendo colocado como candidato a seleção principal, com Tite. O que significa os Jogos e o que significaria pular para seleção principal?

Jogar os Jogos Olímpicos é um sonho que tenho para poder representar o Brasil em busca de mais um ouro. Apesar de não ter sido chamado na última lista, espero fazer parte do projeto. Depois também vou continuar lutando por uma posição na equipe principal, mas tudo no devido tempo. Estou tranquilo e sei que meu trabalho no clube está sempre sendo observado. É por isso que tento fazer o meu melhor todos os dias.