Segundo a publicação, a transferência já estava na reta final, e o jogador de 21 anos também teria concordado com uma mudança para a capital italiana. No fim, porém, o negócio teria fracassado por causa das altas exigências financeiras do campeão belga. A Roma, segundo a publicação, ofereceu 35 milhões de euros pelo centroavante, mas o Brugge recusou. As conversas foram então encerradas.

Isso deve dar nova esperança ao Borussia Dortmund. Os aurinegros acompanham o atacante da seleção alemã sub-21 (24 jogos, 12 gols) há semanas. Em meados de julho, o Corriere dello Sport chegou até a noticiar um acordo de princípio entre o BVB e Tresoldi.

Para uma transferência, porém, ainda precisam ser cumpridas algumas condições, dizia a reportagem na época. Principalmente o futuro de Serhou Guirassy segue indefinido. Caso o jogador de 30 anos, que despertaria o interesse de vários grandes clubes internacionais, deixe o BVB, primeiro seria necessário contratar um substituto. Com isso, o caminho para Tresoldi na Bundesliga poderia ficar livre.

Não é só o BVB que o quer: grande concorrência no poker por Tresoldi

Mas a lista de interessados em Tresoldi é longa. Além do BVB, Manchester United e Atlético de Madrid, entre outros, também estariam observando o atacante.

Uma saída imediata, porém, não está nos planos do Club Brugge. Foi só no verão passado que Tresoldi trocou o Hannover 96 pelo clube de ponta belga e convenceu de imediato por lá. Na Liga dos Campeões, ele marcou três gols em dez partidas, entre eles contra o Barcelona e o Atlético. Somando todas as competições, registrou 23 gols e nove assistências em 58 jogos oficiais. Seu contrato em Brugge vai até 2029.