Brusque x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Brusque e Remo entram em campo na noite deste sábado (3), às 19h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Após perder em casa, o Brusque quer se redimir diante de sua torcida. O time catarinense acabou despencando na tabela e agora ocupa o 11º lugar, com 7 pontos.

Já o Remo conquistou a primeira vitória no campeonato na rodada passada e agora quer o segundo triunfo para tentar sair da zona de rebaixamento. A equipe está em 19º lugar, com 3 pontos.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus, Everton Bala, Rodolfo, Wallace, Danilo, Toty, Cleo Silva, Diego, Guilherme Queiroz, Madison e Everton.

Remo: Vinicius, Rodrigo Silva, Anderson Uchoa, Lucas Alexandre, Pablo, Muriqui, Pedro Vitor, Diego, Leonan, Diego Ivo e Jean Silva.

Desfalques

Brusque

Alex Ruan cumpre suspensão.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?