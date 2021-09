Briga generalizada em Nice x Olympique termina com punição e novo jogo marcado

Os mandantes perderam pontos e jogadores visitantes foram suspensos

Mais de duas semanas depois do ocorrido, o Comitê Disciplinar da Ligue 1 (LFP) emitiu uma nota oficial com as punições para os envolvidos na confusão do jogo entre Nice e Olympique de Marselha, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Os donos da casa levaram punições mais severas e o jogo será reiniciado.

Em 22 de agosto, a partida entre Nice e Olympique de Marselha teve de ser paralisada antes dos 30 minutos do segundo tempo por conta de uma confusão generalizada que começou com torcedores do Nice jogando uma garrafa no adversário Dimitri Payet, que revidou. Na sequência, houve invasão do gramado por parte da torcida, agressões, e a partida teve que ser interrompida. Depois de mais de uma hora de paralisação, o reinício foi autorizado pelo mas o time visitante se recusou a voltar e a partida foi suspensa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Poucos dias após o ocorrido, as primeiras punições foram determinadas. O Nice precisou mandar a partida contra o Bordeaux com portões fechados. Enquanto o auxiliar do técnico argentino Jorge Sampaoli no Olympique, Pablo Fernandez, foi suspenso de qualquer atividade profissional por um período indeterminado por ter dado um soco em um torcedor do Nice que invadiu o gramado.

Nesta quarta-feira (8), outras sanções foram aplicadas pela LFP. Além de determinar a realização de um novo jogo, em campo neutro e com os portões fechados, o Comitê Disciplinar aplicou punições aos envolvidos.

“Reunida esta quarta-feira, a Comissão Disciplinar da LFP se pronunciou sobre os incidentes que marcaram o jogo da 3ª rodada da Ligue 1 Uber Eats entre Nice e Olympique de Marselha”, explicou a associação em comunicado publicado no seu sítio oficial.

"Depois de ler o relatório da investigação na presença dos dois clubes, a Comissão decidiu repetir o jogo num campo realocado. Além disso, foram impostos dois pontos de penalização ao OGC Nice, incluindo um ponto suspenso".

Além do jogo de portões fechados, o Nice, mandante do jogo, ainda foi punido com a perda de dois pontos e mais um suspenso - que será perdido em caso de reincidência.

No Olympique, as punições foram dadas individualmente. O zagueiro Álvaro González recebeu uma suspensão de duas partidas e Dimitri Payet foi suspenso por uma partida. E o auxiliar técnico Pablo Fernandez está proibido de participar de qualquer atividade da Ligue 1 pelo resto da atual temporada, até 30 de junho de 2022.