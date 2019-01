Brexit deixa Bale com futuro incerto no Real Madrid

O galês seria um dentre cerca de 300 mil britânicos na Espanha que precisariam resolver questões burocráticas para trabalharem na Europa continental

Alguns dizem que política e futebol não têm nada a ver, mas acontecimentos importantes de um lado impactam, muitas vezes, com grande peso do outro. E Gareth Bale, atacante do Real Madrid, ajuda a explicar muito bem essa questão. Afinal de contas, se o Reino Unido deixar abruptamente a União Europeia sem conseguir um acordo em seu ‘Brexit’, o futuro do galês no Santiago Bernabéu pode ficar em dúvida.

Isso porque Bale é um dos cerca de 800 mil britânicos que vivem em países da União Europeia que poderiam, eventualmente, perder o direito de trabalharem no exterior no caso de um ‘Brexit sem acordo’ – algo que será decidido até 29 de março, data marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo informado em matéria da ESPN FC, em meio às dúvidas, o empresário do galês disse que vai “esperar para ver o que acontece”, embora tenha confirmado as incertezas sobre qual será o cenário. Caso não haja proteções garantidas no acordo, Bale e outros cerca de 300 mil britânicos que moram na Espanha teriam que conseguir permissão para viver e morar no país.

(Foto: Getty Images)

Em meio às incertezas políticas que envolvem o futuro do Reino Unido, a imprensa britânica já especula o retorno de Bale para a Premier League. Revelado pelo Southampton, o galês teve destaque no Tottenham antes de chegar ao Real Madrid por cerca de 100 milhões de euros – a maior contratação na história do futebol até então, em 2013. Na Espanha, o camisa 11 foi protagonista de títulos importantes, como a edição passada da Champions League. O Manchester United aparece como clube mais interessado em contar com o atleta de 29 anos.