Brenner mostra repertório completo no ataque do São Paulo e já mira artilharias

Com gols de direita, esquerda e de cabeça, o camisa 30 é o principal artilheiro do Tricolor em 2020

Não é exagero afirmar que Brenner é um dos principais atacantes do em 2020. Após um primeiro semestre discreto, participando de apenas quatro jogos e marcado um só gol, o garoto de Cotia deslanchou após a paralisação do futebol. O camisa 30 do já tem 20 gols no ano, balançando as redes adversárias das formas mais variadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na vitória por 4 a 0 contra o Botafogo, na última quarta-feira, o atacante, que é destro, mostrou que não é apenas com o pé direito que balança as redes, pelo contrário. O primeiro gol foi marcado com uma bela cabeçada, após a boa troca de passes do ataque são paulino e o cruzamento perfeito de Sara. O segundo tento foi um chute forte e indefensável de esquerda, após arrancada com a bola.

Mais times

Essa "alternância" na forma como Brenner anota seus gols tem sido constante no Campeonato Brasileiro. Dos nove gols anotados pelo garoto de Cotia no torneio nacional, três foram de pé direito, três de pé esquerdo e três de cabeça.

A boa fase vivida pelo atacante é uma surpesa para o próprio jogador. "Eu pensava que poderia voltar a jogar, mas não o momento que estou vivendo. Estou feliz, devo aos companheiros e ao professor Diniz. Acho que é só o começo, pelo que a gente merece, é procurar evoluir a cada jogo", afirmou Brenner após a vitória contra o .

Após começar 2020 desacreditado e como apenas uma opção no elenco, Brenner ganhou a confiança de Fernando Diniz para entrar aos poucos no time aproveitou as chances que teve. Hoje, é titular indispensável para o líder do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil.

Com nove gols no Campeonato Brasileiro, Brenner ainda está atrás de Thiago Galhardo, líder neste quesito com 15 tentos. Luciano, atacante do São Paulo, também tem mais gols, com 12, além de outros jogadores. Na Copa do Brasil, no entanto, o camisa 30 briga pela artilharia. São 6 gols em quatro jogos, mesmo número de Rodolfo, do , que também está na semifinal da competição.

E mais: Brenner pode ser o principal artilheiro do Brasil em 2020. Restam cinco jogos ao Tricolor neste ano e apenas Diego Souza (21), Galhardo (21), Paulo Sérgio (23) e Caio Dantas (24) balançaram mais as redes adversárias do que o garoto de Cotia.