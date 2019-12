Brasileirão feminino 2020: quando começa, datas e partidas

Torneio nacional já tem datas e jogos definidos para a temporada

A bola vai rolar no Campeonato Brasilleiro feminino a partir de fevereiro de 2020, com 16 equipes buscando um único objetivo: o troféu da temporada!

Na primeira fase, os times se enfrentarão entre si em turno único. Nas fases seguintes, os embates acontecerão em jogos de ida e volta.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina o Brasileirão feminino 2020?

A primeira rodada começa em 9 de fevereiro e já com um clássico paulista. e se enfrentam na estreia do torneio nacional. No entanto, os horários das partidas ainda não foram anunciados.

A final está prevista para ser disputada nos dias 6 e 13 de setembro. A competição terá uma pausa durante os , em Tóquio, no , que ocorrerão entre 24 de julho e 9 de agosto.

Que canal passa o Brasileirão feminino 2020?

O torcedor poderá acompanhar o campeonato pela Bandeirantes, que possui direito de transmitir um jogo por rodada entre as duas principais divisões.

Que times vão disputar o Brasileirão feminino 2020?

Um total de 16 equipes disputam a temporada 2020 do Brasileirão feminino 2020. Na primeira fase, os oito primeiros avançam para a etapa seguinte.

Já nas quartas de final, os duelos serão em jogos de ida e volta até a final. Os quatro últimos colocados da primeira fase serão rebaixados e disputarão a Série A2 em 2021.

Ferroviária-SP

Corinthians-SP

Avaí/Kindermann-SC

-RJ

-SP

São José-SP

Audax-SP

-RS

-BA

Minas ICESP-DF

Iranduba-AM

-SP

-SP

-MG

-RS

Palmeiras-SP

Confira os confrontos de estreia:

9 de fevereiro de 2020:

Grêmio-RS x Minas ICESP-DF

Cruzeiro-MG x São Paulo-SP

Ferroviária-SP x Audax-SP

Internacional-RS x São José-SP

Avaí/Kindermann-SC x Vitória-BA

Santos-SP x Flamengo-RJ

Palmeiras-SP x Corinthians-SP

Ponte Preta-SP x Iranduba-AM