Brasil x Costa Rica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Mundial feminino sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (16), pela terceira rodada do Grupo A do Mundial feminino; veja como acompanhar na TV

Brasil e Costa Rica se enfrentam nesta terça-feira (16), no Estádio Nacional da Costa Rica, a partir das 23h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A do Mundial feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do serviço de streaming FIFA +.

Depois do empate sem gols contra a Espanha, na estreia do Mundial Sub-20 de futebol feminino, a seleção brasileira venceu a Austrália por 2 a 0, e assumiu a liderança do grupo, com quatro pontos.

Do outro lado, a Costa Rica, na lanterna, busca a primeira vitória no torneio após as derrotas para a Austrália e Espanha.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil sub-20: Barbieri; Bruninha, Lauren, T.K. dos Santos, Ana Clara; Luany Vitória, Vitória Yaya, Cris, Maria Eduarda; Priscila Flor, Rafa Levis.

Possível escalação da Costa Rica sub-20: a atualizar.

Desfalques da partida

Brasil:

Sem desfalques confirmados

Costa Rica:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Brasil x Costa Rica DATA Terça-feira, 16 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Nacional de Costa Rica - San José, Costa Rica HORÁRIO 23h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 0 x 0 Espanha Mundial sub-20 10 de agosto de 2022 Brasil 2 x 0 Austrália Mundial sub-20 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO a definir A definir0 A definir a definir

Costa Rica

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austrália 3 x 1 Costa Rica Mundial sub-20 10 de agosto de 2022 Costa Rica 0 x 5 Espanha Mundial sub-20 13 de agosto de 2022

Próximas partidas