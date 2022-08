Brasil x Austrália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Mundial sub-20 feminino

Após empate contra a Espanha, as meninas buscam dar um passo rumo à classificação

Depois do empate sem gols contra a Espanha, na estreia do Mundial Sub-20 de futebol feminino, a seleção brasileira enfrenta a Austrália neste sábado (13).

A equipe australiana venceu a Costa Rica, donas da casa, por 3 a 1 na estreia da competição e está na liderança do Grupo A, em uma das melhores atuações da primeira rodada.

O duelo, que será realizado no estádio Alejandro Morara Soto, na cidade costarriquenha de Alajuela, terá transmissão do SporTV e do serviço de streaming FIFA +.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: a atualizar.

Possível escalação da Austrália: a atualizar.

Desfalques da partida

Brasil:

Sem desfalques confirmados

Austrália:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Brasil x Austrália DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Morera Soto, Alajuela - Costa Rica HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 0 x 0 Espanha Mundial sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Costa Rica Mundial sub-20 16 de agosto de 2022 23h (de Brasília)

Austrália

JOGO CAMPEONATO DATA Austrália 3 x 1 Costa Rica Mundial sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas