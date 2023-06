Brasil x Senegal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (20), em Portugal; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Senegal se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), a partir das 16h (de Brasília), em amistoso no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Com Ramon Menezes mais uma vez no comando, a seleção brasileira volta a campo após a goleada aplicada sobre o Guiné por 4 a 1 no último sábado (17). O amistoso, que foi realizado na Espanha, foi marcado por uma série de ações antirracistas da CBF. Porém, um segurança do estádio Cornellà-El Prat teria apresentado banana para Felipe Silveira amigo e assessor de Vinicius Junior.

"Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança", questionou o jogador após o apito final.

Depois de estrear com a camisa da seleção, Joelinton, do Newcastle United, pode receber a oportunidade de iniciar entre os titulares, enquanto Vanderson, do Monaco, buscará sua estreia e disputará a posição de lateral-direito com Danilo.

Do outro lado, o Senegal, atual campeão da Copa das Nações Africanas viu seu recorde de 100% nas eliminatórias da CAN 2023 chegar ao fim no sábado (17), quando empatou com o Benim por 1 a 1 e agora busca voltar ao caminho das vitórias.

Senegal, que está na liderança do Grupo L com seis pontos, é uma das 10 equipes que garantiram vaga no torneio continental e tentará defender seu título conquistado no ano passado contra Camarões.

Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira?

Ainda sem técnico após a saída de Tite, a seleção brasileira teria alcançado um acordo com Carlo Ancelotti, que tem contrato válido com o Real Madrid até junho de 2024. Porém, nem a CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio oficial até janeiro.

A seleção pode ficar com técnico interino por pelo menos oito jogos, entre eles, seis partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Alex Telles (Sevilla), Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Robert Renan (Zenit)

Volantes: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United)

Meias: Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Pr ováveis escalações

Brasil: Ederson (Alisson); Vanderson, Militao, Marquinhos, Lucas; Casemiro, Joelinton, Paqueta; Rodrigo, Richarlison, Vinicius. Técnico: Ramon Menezes (interino).

Senegal: Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Mendy; Kouyate, N Mendy, Ciss; Mane, Jackson, Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

Desfalques

Brasil

Neymar, se recuperando de cirurgia, é desfalque.

Senegal

Não há desfalques confirmados.

Quando é?