Caso de racismo em amistoso da seleção "contra o racismo" mostra que nada mudou na Espanha

Um amigo de Vinícius Jr. relatou ter sido alvo de um segurança do estádio que apontou uma banana para ele

Um jogo que deveria marcar um protesto contra o racismo no futebol, na verdade, foi palco de mais um caso lamentável - novamente na Espanha. Foram repetidos casos contra Vinícius Jr. vestindo a camisa do Real Madrid que levaram a CBF a promover um amistoso repleto de ações e simbolismos da luta antirracistas, e foi um amigo do atacante que relatou ter sido o alvo desta vez.

Pela primeira vez na história, a seleção brasileira não entrou em campo com as cores de sua bandeira nacional, mas sim com um uniforme todo preto, a fim de mandar um recado aos racistas: com o racismo não tem jogo. Mas, infelizmente, mais um caso foi relatado na vitória por 4 a 1 sobre a Guiné.

Felipe Silveira, amigo de infância e assessor de Vinícius Jr., relatou ao GE.com que foi vítima de racismo por parte de um segurança do estádio. Segundo a publicação, ao passar pela catraca, o jovem, ao ser revistado, foi abordado pelo funcionário que lhe apontou uma banana e disse: "Mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você".

A partir disso, uma confusão se iniciou no local, inclusive envolvendo a polícia, chamada por Felipe, enquanto uma funcionária do estádio tentou retirá-lo do local, sem sucesso. Neste momento, a reportagem do GE.com viu a banana no bolso do segurança, que nega ter feito qualquer ofensa racista.

O caso segue em apuração, e as imagens das câmeras de segurança devem ser analisadas em breve, conforme solicitado pelo staff de Vini Jr. Mas, mesmo que as devidas medidas sejam tomadas, é no mínimo irônico - e representativo - que o caso tenha acontecido justamente em um momento de protestos antirracistas. Realmente, nada mudou.