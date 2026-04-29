Brasil sem plano B: o fim da era Neymar

O garoto que antes parecia preencher todas as lacunas da seleção brasileira não é mais visto como o líder indiscutível às vésperas da Copa do Mundo na América do Norte. Por mais de dez anos, Neymar carregou quase sozinho os sonhos da Copa do Mundo do Brasil. Essa responsabilidade solitária não apenas moldou seu legado, mas também contribuiu para igualar o maior período sem título mundial do país.

Mãos na cintura, olhando para longe. Lágrimas de tristeza e dor. Embora Neymar, com oito gols em Copas do Mundo, esteja empatado com Rivaldo — e até mesmo acima de nomes como Rivellino, Bebeto, Romário e Garrincha —, a imagem que o caracteriza no maior palco não é de comemoração. É justamente aquele momento de vazio. Uma imagem que também se encaixa bem na sequência decepcionante do Brasil: já são 24 anos sem título mundial desde 2002.

No entanto, é difícil atribuir todo esse período a Neymar. Afinal, ele não participou das Copas do Mundo de 2006 e 2010. E, ao contrário de muitos grandes brasileiros antes dele, ele também não recebeu o bastão de verdade. Não houve um momento simbólico em que uma lenda lhe mostrasse o caminho, como Pelé fez com Rivellino, ou Romário com Ronaldo.

Quando Neymar estreou pela Seleção em 2010, ele chegou a um time sem líderes claros, na verdade sem sucessores. Onde antes o Brasil transbordava de atacantes criativos, isso de repente havia desaparecido. Ronaldinho e Adriano já haviam passado do auge, e Kaká nunca mais voltou a ser o mesmo após suas lesões. Simplesmente não havia mais ninguém para assumir esse papel, então tudo recaiu sobre Neymar.

Isso era quase inevitável. Mas aí residia também o problema. Entre 2014 e 2022, as esperanças da Seleção Brasileira na Copa do Mundo dependiam, na verdade, de um único jogador. Como se o país mais bem-sucedido do futebol mundial tivesse, de repente, passado a depender de um único talento excepcional, algo que se vê mais frequentemente em países menores.

De cara para a Copa do Mundo de 2026, Neymar não é mais o jogador de antigamente. Ele ainda é respeitado, mas não tem mais o mesmo papel decisivo em uma seleção brasileira que chega ao torneio com muitas dúvidas.

A lacuna que ele precisava preencher

Quando Neymar estreou em 2010, as expectativas foram imediatamente enormes. Ele deveria se tornar o rosto de uma nova geração que traria de volta o talento e a criatividade à Seleção, após a equipe sóbria e focada na disciplina do técnico Dunga, que foi eliminada pela Holanda na Copa do Mundo de 2010. Só que os jogadores experientes que deveriam apoiá-lo não estavam no mesmo nível das grandes estrelas de antes.

Foi somente em 2013 que Neymar recebeu de fato o icônico número 10, quando Luiz Felipe Scolari — o técnico da Copa do Mundo de 2002 — retornou para liderar o Brasil rumo à Copa do Mundo em casa. Outros talentos que antes traziam esperança decepcionaram. Ganso e Alexandre Pato não cumpriram suas promessas, e Lucas Moura também não conseguiu convencer.

O fato de ser justamente Neymar a usar o número de Pelé dizia tudo. Scolari ainda enfatizou que ele não precisava fazer tudo sozinho, mas, na prática, a seleção girava inteiramente em torno dele. E isso, por si só, não é estranho para um superastro, só que não havia ninguém no ataque que chegasse nem um pouco perto dele em termos de influência.

Isso sempre foi diferente. Em 1958, Pelé despontou, mas Garrincha foi pelo menos tão importante quanto ele, e Didi chegou a ser eleito o melhor jogador do torneio. Em 1962, Garrincha voltou a brilhar quando Pelé se lesionou. Em 1970, Pelé contava com craques de nível mundial ao seu redor, como Jairzinho, Rivellino, Gérson e Tostão. Em 1994, o destaque foi a dupla Bebeto e Romário, e em 2002, Ronaldo e Rivaldo dividiram o protagonismo. O sucesso nunca veio de um único homem — nem mesmo de Pelé.

Aos 22 anos, Neymar mostrou do que era capaz na Copa do Mundo de 2014. Não apenas com suas jogadas, mas também com sua capacidade de carregar o time sob enorme pressão, durante uma Copa do Mundo em casa, em meio a um clima político tenso. Isso foi tudo menos fácil. O termo “Neymardependência” — a dependência de Neymar — já circulava na época e chegou a aparecer na mídia brasileira antes da semifinal contra a Alemanha.

Dos dez gols do Brasil até aquele momento, Neymar esteve diretamente envolvido em cinco: quatro gols e uma assistência. Mas, nas quartas de final contra a Colômbia, ele sofreu uma grave lesão nas costas após uma falta violenta de Juan Camilo Zúñiga, o que pôs fim à sua Copa do Mundo. Sem ele, tudo deu errado: o Brasil perdeu por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal, uma derrota histórica.

Sua ausência naquela noite em Belo Horizonte deixou uma coisa dolorosamente clara: o Brasil havia se tornado dependente demais de um único jogador. Uma realidade que continuaria a assombrar a equipe por muitos anos.

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O príncipe que nunca se tornou rei

Na véspera da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a “Neymardependência” ganhou um novo significado. Não se tratava mais de quão bom Neymar era, mas principalmente do medo: e se ele não estivesse no seu melhor durante a fase final?

Em 2017, ele realizou a transferência mais cara da história, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, onde deveria se tornar o grande protagonista. Mas na França, lesões e confusões se sucederam em ritmo acelerado. Aquela grave lesão no início de 2018 — em um metatarso — foi discutida no Brasil quase tanto quanto a tática da seleção.

Na própria Copa do Mundo, Neymar não estava totalmente em forma, mas seu comportamento talvez tenha chamado ainda mais atenção. Ele estava tão sob pressão que, após uma simples vitória na fase de grupos contra a Costa Rica, explodiu em lágrimas. Ele marcou gols, assim como nas oitavas de final contra o México, mas o que as pessoas mais lembraram foram aquelas reações exageradas às faltas e os rolos intermináveis pela grama.

Em todo o mundo, as pessoas começaram a imitá-lo. De crianças a idosos: todos se jogavam no chão rindo. Neymar virou um meme. Para os adversários, ele era mais engraçado do que perigoso. E quando o rosto da sua seleção nacional vira piada, isso se reflete em todo o país.

Quando realmente importava, na fase de eliminatórias, ninguém se destacou ao lado dele. O Brasil perdeu nas quartas de final para a Bélgica, que, com jogadores como Romelu Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne, foi simplesmente mais convincente. Não foi uma humilhação como em 2014, mas, desta vez, Neymar ficou com um outro tipo de dor: a da vergonha.

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O fim forçado da “Neymardependência”

Nos anos seguintes, o Brasil pareceu ir se livrando gradualmente dessa dependência. Em 2019, chegou até a conquistar a Copa América sem o lesionado Neymar.

Mas, entretanto, sua vida pessoal começou a interferir cada vez mais em seu papel na seleção nacional. Em campo, ele continuou a contribuir com gols, assistências e dedicação, mas tudo o que acontecia fora dele começou a pesar mais do que seu desempenho.

Ainda assim, houve pontos positivos. Em 2022, Vinícius Júnior mostrou que um novo protagonista estava chegando, com seu gol da vitória pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Rodrygo também desempenhou um papel importante naquela temporada. Mas ainda era cedo para realmente dizer adeus a Neymar como figura central.

Na Copa do Mundo de 2022 no Catar, ele finalmente parecia estar em forma novamente, mas já no primeiro jogo contra a Sérvia tudo deu errado: uma lesão no tornozelo. Por um momento, Richarlison pareceu assumir o comando com dois gols, e Vinícius deu uma assistência.

Sem Neymar, o Brasil seguiu em frente graças a uma vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, com gol de Casemiro, e, pela primeira vez, sua ausência não causou pânico. Mas a tensão permaneceu.

O 4 a 1 contra a Coreia do Sul nas oitavas de final trouxe esperança. A nova geração assumiu a liderança, com Vinícius se destacando, enquanto o próprio Neymar voltou a ser importante com um gol e uma assistência. Ele não era mais apenas a estrela, mas também uma espécie de mentor. O jogador que antes tinha que carregar tudo sozinho agora começou a orientar os outros. Por um momento, tudo parecia estar se encaixando. Mas o futebol raramente escreve contos de fadas.

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Novas lacunas, velhos problemas

Nas quartas de final contra a Croácia, parecia que finalmente era o seu momento. Neymar marcou na prorrogação e comemorou como se tudo fosse dar certo. A semifinal acenava.

Mas, pouco depois, tudo deu errado. Enquanto o Brasil deveria, na verdade, manter a vantagem, seus companheiros de equipe avançaram para o ataque. “Por que vocês estão avançando?”, gritou ele. Foi o último ataque da partida. A Croácia contra-atacou e empatou.

Pênaltis. Neymar era o quinto na lista – designado para o pênalti decisivo –, mas nem chegou a ter sua chance. Rodrygo e Marquinhos já haviam errado.

Mais uma vez, o Brasil ficou nas quartas de final. O sonho de um sexto título mundial foi adiado novamente. A seca chegou a 24 anos, o mesmo período entre 1970 e 1994. As lágrimas de Neymar naquela noite pareciam um adeus. Talvez sua última chance. E talvez isso fosse verdade.

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Declínio e vazio

Os anos que antecederam 2026 marcaram seu declínio. No PSG, ele ficou em segundo plano, com toda a atenção voltada para Kylian Mbappé. Depois, ele se transferiu para o Al-Hilal, na Arábia Saudita, um passo que normalmente só ocorre mais tarde na carreira. Mesmo lá, ele mal jogou.

Pela seleção brasileira, ele ainda marcou duas vezes contra a Bolívia, ultrapassando Pelé como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção. Um recorde impressionante, mas que soou mais como uma homenagem ao que ele já havia sido do que ao que ainda tinha a oferecer.

Pouco tempo depois, em outubro de 2023, ele rompeu os ligamentos do joelho. Um ano fora dos gramados. E assim que voltou, se lesionou novamente. Sua aventura na Arábia Saudita chegou ao fim e, por fim, ele retornou emocionado ao Santos. Mas, em 2025, já fazia dois anos que ele não jogava pela seleção brasileira.

Enquanto isso, a seleção nacional continuava em busca de respostas. Por muito tempo com um técnico interino, faltava estabilidade. Só pouco antes da Copa do Mundo é que o Brasil conseguiu colocar um grande nome no comando, com Carlo Ancelotti.

Há muitas dúvidas. Uma coisa é certa: o Brasil não transmite mais aquela confiança natural em relação à Copa do Mundo de 2026. E, curiosamente, as críticas desta vez não se referem à dependência de Neymar, simplesmente porque ele quase não tem mais papel na equipe.

Não falta talento na seleção brasileira. Pela primeira vez desde Kaká em 2007, um brasileiro foi novamente eleito o Jogador do Ano da FIFA: Vinícius Júnior em 2024, e Raphinha chegou a se tornar, no Barcelona, um sério candidato ao Ballon d’Or.

No papel, motivos suficientes para otimismo. Mas a realidade é outra. O período ruim após 2022 abalou a confiança. Bons jogadores não são suficientes e nenhum deles conseguiu realmente transferir o bom desempenho dos clubes para a seleção nacional. O lugar de Neymar? Ainda não foi realmente preenchido.

Símbolo de esperança e decepção

Por mais de dez anos, Neymar foi o símbolo da esperança brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele também se tornou o rosto das decepções.

O técnico Ancelotti ainda deixa a porta entreaberta para uma participação na Copa do Mundo de 2026, mas essa chance está cada vez menor e, se surgir, Neymar será avaliado com rigor. Talvez não mais como protagonista, mas como alguém que ainda pode contribuir no momento certo.

Uma coisa é certa: Neymar e o Brasil mudaram. E ambos terão que dar uma resposta. A Copa do Mundo continua sendo o maior palco para isso.

No fim das contas, talvez a história dele na Copa do Mundo seja mais marcada pelo que não aconteceu do que pelo que aconteceu: a lesão em 2014, as dúvidas em 2018, o pênalti que ele nunca cobrou em 2022.

Será que o fim da “Neymardependência” ainda pode resultar em um final feliz? Provavelmente não. Mas no futebol nada é impossível.