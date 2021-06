Brasil x Peru: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (17), pela segunda rodada da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe o Peru nesta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda da Copa América, visando mais uma vitória no grupo B. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, em TV aberta, e da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Peru DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira busca mais uma vitória na Copa América / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quinta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre a Venezuela na rodada de estreia da Copa América, a seleção brasileira busca mais três pontos para seguir na ponta do grupo B.

Para o confronto, o técnico Tite pode rodar a equipe e escalar Thiago Silva e Gabigol entre os titulares, assim como Éverton Ribeiro, Everton e Fabinho.

Já o Peru faz a sua estreia na Copa América e busca os primeiros três pontos na tabela.

Com Ricardo Gareca sem poder contar com Paolo Guerrero lesionado e fora da competição, o técnico deve ter Lapadula no comando do ataque, enquanto Cueva, flagrado em uma festa sem máscara antes do embarque da seleção para o Rio de Janeiro, será desfalque. Iberico será o seu substituto.

Hoje foi dia do último treino da #SeleçãoBrasileira antes da partida de amanhã contra o Peru, pela segunda rodada da CONMEBOL @CopaAmerica. A atividade começou com campo reduzido e @evertonri fazendo o papel de coringa, jogando sempre no time com a bola. #VibraOContinente pic.twitter.com/ALoAZyOUTc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 16, 2021

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva (Marquinhos) e Renan Lodi; Fabinho (Casemiro), Fred e Éverton Ribeiro (Lucas Paquetá); Everton (Gabriel Jesus), Gabigol (Richarlison) e Neymar.

Provável escalação do Peru: Galesse; Corzo, Ramos, Abram e López; Tapia, Yotún, Carrillo, Peña e Iberico; Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 0 x 2 Brasil Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 8 de junho de 2021 Brasil 3 x 0 Venezuela Copa América 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Colômbia Copa América 23 de junho de 2021 21h (de Brasília) Brasil x Equador Copa América 27 de junho de 2021 18h (de Brasília)

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 0 x 3 Colômbia Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 4 de junho de 2021 Equador 1 x 2 Peru Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 8 de junho de 2021

Próximas partidas