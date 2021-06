Brasil x Peru ao vivo: siga em tempo real o jogo da Copa América

"De folga" na primeira rodada, a seleção peruana estreia na Copa América nesta quinta-feira (17), justamente contra o Brasil, atual campeão do torneio.

Sem Paolo Guerrero, os comandados de Ricardo Gareca querem pelo menos pontuar: mesmo o empate já seria muito útil para as chances de classificação do Peru. Em 2019, a equipe só se classificou com um dos melhores terceiros colocados, mas foi bem no mata-mata e terminou como vice-campeã.