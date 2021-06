Contra o Peru, Brasil terá retornos de Gabigol e Thiago Silva entre os titulares

Zagueiro esteve fora dos últimos três jogos e atacante ganha mais uma oportunidade no 11 inicial; Tite também prepara outras mudanças

A seleção brasileira encerrou, na tarde desta quarta-feira (16), a preparação para encarar o Peru, nesta quinta (17), pela segunda rodada do grupo B da Copa América. Na atividade, o técnico Tite indicou algumas mudanças e Gabigol volta ao time titular.

Enquanto o treino esteve aberto para a imprensa, o atacante, que balançou as redes na última partida, diante da Venezuela, esteve entre o provável 11 inicial. A dúvida, no entanto, fica por quem fará parceria com ele, Neymar e Richarlison, já que Tite utilizou Gabriel Jesus e depois o Everton Cebolinha.

Além de Gabigol, outro jogador que voltará ao time titular é Thiago Silva. O zagueiro, que deu lugar a Militão nos últimos jogos formará dupla com o jogador do Real Madrid enquanto Marquinhos começa a partida no banco de reservas.

No gol, como já é de praxe o rodízio, Ederson voltou e deve começar jogando contra o Peru. Sendo assim, a equipe que deve entrar em campo nesta quinta será formada por: Éderson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus (Éverton Cebolinha), Gabigol e Neymar.

Tite comandou uma atividade de enfrentamento de duas equipes, em campo reduzido. Uma das equipes tinha os defensores e os volantes titulares, enquanto o ataque titular estava do outro lado. Em seguida, o técnico comandou uma atividade tática, que foi fechada para a imprensa.

Atual campeão da Copa América e 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira vive grande fase. Recentemente, o técnico Tite garantiu, em entrevista coletiva, que faria alguns testes durante a atual edição da Copa América.