Brasil na Copa de 1970: jogos, resultados, sedes, artilharia, roubo da taça e tudo sobre a conquista da seleção

A trajetória da seleção brasileira para se tonar a primeira tricampeã da história da competição

No dia 21 de junho a conquista da terceira Copa do Mundo pela seleção brasileira completa 50 anos. Com uma equipe de craques, o foi deixando todos os rivais para trás até, finalmente, poder erguer novamente a taça.

Depois de ganhar em 1958 e 1962, a expectativa era de que o tricampeonato viesse já na edição seguinte, em 1966, mas, sem nem mesmo passar da fase de grupos, os brasileiros tiveram que aguardar. Mas não foi muito, em 1970 o grito do tri finalmente pode desentalar da garganta.

Para celebrar a data, a Goal vai te contar (ou te lembrar) tudo sobre a Copa que está guardada na história da seleção brasileira!

Mais times

A COPA DE 1970

Foto: www.soccer.com

Sediada no , a nona edição da reuniu 16 seleções em busca de um só objetivo: conquistar a Taça Jules Rimet. O torneio aconteceu entre os dia 31 de maio e 21 de junho de 1970 e a bola oficial era a Telstar.

ESCOLHA DA SEDE

, , , , México e foram os países cotados para sediar a Copa do Mundo de 1970. A decisão definitiva foi tomada durante as de Tóquio, em 1964.

A Cidade do México ser a sede dos Jogos de 1968 pesou a favor na escolhas, uma vez que foi considerado que o país já teria a estrutura necessária para receber o torneio, enquanto a altitude quase foi um empecilho.

Ao receber a Copa, o México se tornou o primeiro país da América do Norte e o primeiro fora da AMérica do Sul e da Europa a sediar o torneio.

CIDADES SEDE

Foto: Getty

Foram cinco cidades e cinco estádios que receberam os 32 jogos da Copa do Mundo de 1970, sendo que o Brasil jogou em apenas dois, em Guadalajara e na Cidade do México. As sedes foram:

Guadalajara - Estádio Jalisco - capacidade: 62.384

León - Estádio Nou Camp - capacidade: 33.943

Cidade do México - Estádio Azteca - capacidade: 115.500

Puebla de Zaragoza - Estádio Cuauhtémoc - capacidade: 46.912

- Estádio Nemésio Díez - capacidade: 27.000

ELIMINATÓRIAS

Um total 75 times disputavam as 16 vagas da competição, sendo que duas já estavam ocupadas (uma pela - campeã de 1966 - e a outra pelo México - país sede).

As 16 vagas foram distribuídas da seguinte forma:

9 para a Europa (uma delas garantida para a Inglaterra)

3 para a América do Sul

2 para América do Norte + América Central + Caribe (uma delas garantida para o México)

1 para a África

1 para Ásia + Oceânia

AS SELEÇÕES PARTICIPANTES

Até a edição de 1978 o formato da Copa era diferente e contava com a participação de 16 seleções, foi apenas em 1982 que passaram a ser 24 e em 1998 o formato com 32 equipes.

México

Ocidental



Brasil

Bulgária

El Salvador

Inglaterra

Israel





Peru

Romênia



Tchecoslováquia

União Soviética



FORMATO

As 16 seleções participantes foram divididas em quatro grupos de quatro, onde todos os times se enfrentariam em turno único, classificando os dois primeiros colocados de cada para a disputa das quartas de final.

Das quartas, os dois vencedores dos jogos foram para as semis e, desta, um de cada jogo seguiu para a grande final.

Foi a primeira vez em que foram permitidas substituições e, também, a estréia dos cartões amarelos e vermelhos.

O BRASIL NA COPA DE 1970

OS CONVOCADOS DO BRASIL

Foto: gettyimages

A conquista de uma Copa do Mundo começa bem antes de a bola rolar, alguns meses antes, quando o treinador faz a convocação de sua equipe para a disputa. E estes foram o 22 convocados pelo técnico Zagallo para a disputa do torneio:

GOLEIROS:

Félix

Ado

Leão

LATERAIS DIREITOS:

Carlos Albertos

Zé Maria

ZAGUEIROS:

Brito

Baldocchi

Fontana

Joel Camargo

LATERAIS ESQUERDOS:

Marco Antônio

Everaldo

VOLANTE:

Piazza (jogou como zagueiro)

MEIAS:

Clodoaldo

Gérson

Rivellino

Paulo Cézar

ATACANTES:

Jairzinho

Tostão

Pelé

Roberto

Edu

Dario

O CAMINHO DO BRASIL

Foto: Getty

FASE DE GRUPOS

O Brasil foi sorteado para o Grupo 3, junto à Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia.

A canarinha se classificou em primeiro lugar - com três vitórias em três jogos disputados -, seguida pelos ingleses - com duas vitórias e uma derrota.

JOGOS DA FASE DE GRUPOS

3 de junho: Brasil 4x1 Tchecoslováquia (gols de Rivellino, Pelé e Jairzinho 2x)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gérson (Paulo Cézar), Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino.

7 de junho: Brasil 1x0 Inglaterra (gol de Jairzinho)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Paulo Cézar, Jairzinho, Tostão (Roberto), Pelé e Rivellino.

10 de junho: Brasil 3x2 Romênia (gols de Pelé 2x e Jairzinho)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo (Marco Antônio), Fontana, Clodoaldo (Edu), Paulo Cézar, Jairzinho, Tostão e Pelé.

QUARTAS DE FINAL

O chaveamento das quartas de final colocou a seleção brasileira frente a frente com o Peru, segundo colocado do Grupo 4.

JOGO DAS QUARTAS DE FINAL

14 de junho: Brasil 4x2 Peru (gols de Rivellino, Tostão 2x e Jairzinho)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Marco Antônio, Clodoaldo, Gérson (Paulo Cézar), Jairzinho (Roberto), Tostão, Pelé e Rivellino.

SEMIFINAL

Antes de chegar à grande final, o Brasil teve que enfrentar o Uruguai, que havia vencido a União Soviética por 1x0 nas quartas.

JOGO DA SEMIFINAL

17 de junho: Brasil 3x1 Uruguai (gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivellino)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino.

FINAL

Depois de vencer todos os cinco jogos disputados, o Brasil finalmente estava na grande final da Copa do Mundo de 1970 para tentar conquistar o tricampeonato. Pela frente teria a Itália, que vinha de três vitórias e dois empates nos jogos anteriores.

JOGO DA FINAL

21 de junho : Brasil 4x1 Itália (gols de Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto)

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino.

RESULTADOS DA COPA DO MUNDO DE 1970

Foto: Getty

TODOS OS JOGOS:

Ao todo a Copa do Mundo de 1970 teve 32 partidas disputadas e 95 gols marcados, uma média de 2,97 gols por jogo.

FASE DE GRUPOS

Grupo 1 - Bélgica, El Salvador, México e União Soviética

México 0x0 União Soviética

Bélgica 3x0 El Salvador

União Soviética 4x1 Bélgica

México 4x0 El Salvador

União Soviética 2x0 El Salvador

México 1x0 Bélgica

União Soviética e México classificados

Grupo 2 - Israel, Itália, Suécia e Uruguai

Uruguai 2x0 Israel

Itália 1x0 Suécia

Uruguai 0x0 Itália

Israel 1x1 Suécia

Suécia 1x0 Uruguai

Itália 0x0 Israel

Itália e Uruguai classificados

Grupo 3 - Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia

Inglaterra 1x0 Romênia

Brasil 4x1 Tchecoslováquia

Romênia 2x1 Tchecoslováquia

Brasil 1x0 Inglaterra

Brasil 3x2 Romênia

Inglaterra 1x0 Tchecoslováquia

Brasil e Inglaterra classificados

Grupo 4 - Alemanha Ocidental, Bulgária, Marrocos e Peru

Foto: Getty

Peru 3x2 Bulgária

Alemanha Ocidental 2x1 Marrocos

Peru 3x0 Marrocos

Alemanha Ocidental 5x2 Bulgária

Alemanha Ocidental 3x1 Peru

Marrocos 1x1 Bulgária

Alemanha Ocidental e Peru classificados

QUARTAS DE FINAL

União Soviética 0x1 Uruguai

Brasil 4x2 Peru

Itália 4x1 México

Alemanha Ocidental 3x2 Inglaterra

Uruguai, Brasil, Itália e Alemanha Ocidental classificados

SEMIFINAIS

Uruguai 1x3 Brasil

Itália 4x3 Alemanha Ocidental

Brasil e Itália classificados

FINAL

Brasil 4x1 Itália

Brasil campeão

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Uruguai 1x0 Alemanha Ocidental

Alemanha Ocidental terceira colocada

ARTILHEIROS:

10 gols - Gerd Müleller (Alemanha Ocidental)

7 gols - Jairzinho (Brasil)

5 gols - Teófilo Cubillas (Peru)

4 gols - Pelé (Brasil) e Anatoly Byshovets (União Soviética)

PRÊMIOS INDIVIDUAIS:

Bola de Ouro: Pelé (Brasil)

Bola de Prata: Gérson (Brasil)

Bola de Bronze: Gerd Müller (Alemanha Ocidental)

Goleiro: Ladislao Mazurkiewicz (Uruguai)

TAÇA JULES RIMET

Foto: Getty Images

Ao conquistar o tricampeonato, conforme previsto pela Fifa, a seleção brasileira ganhou a posse definitiva da Taça Jules Rimet, até entregue ao campeão de cada edição.

A taça foi feita de prata esterlina banhada a ouro em uma base de mármore branco e amarelo. Depois, em 1954 a base foi substituída por outra mais alta feita de lápis-lazúli. Ela tinha 35 centímetros de altura e pesava 3,8 quilos.

ROUBO DA TAÇA

Depois de o Brasil garantir a posse definitiva, o troféu ficou exposto na sede da CBF, no Rio de Janeiro, protegido por um vidro à prova de balas.

Considerada com um dos grandes símbolos de orgulho nacional, a Taça Jules Rimet foi roubado no dia 19 de dezembro de 1983, gerando comoção mundial.

Quatro homens foram julgados e condenados pelo crime - três deles por assalto à mão armada e um por receptação -, mas nenhum chegou a cumprir toda a penas estipulada.

Mais artigos abaixo

Suspeita-se que o troféu tenha sido derretido, uma vez que nunca se achou nenhum pedaço dele. O fato foi confirmado por um dos assaltantes.

Curiosamente, em 1966, quando a Taça foi roubada em Londres, um assessor da CBF apontou o caso como um sacrilégio que jamais seria cometido no Brasil, onde até mesmo os ladrões eram apaixonados por futebol.