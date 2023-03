"Brasil está morto": as provocações da Argentina que tiveram a participação até de Messi

No primeiro jogo após a conquista da Copa do Mundo, os hermanos fizeram mais uma festa, recheada de provocações

O clima e a autoestima da seleção da Argentina estão lá em cima com o título da Copa do Mundo de 2022. E no primeiro jogo depois da conquista, as comemorações continuaram, assim como as muitas provocações aos rivais Brasil e França - e isso não ficou só por parte dos torcedores.

A seleção argentina voltou para casa para o amistoso contra o Panamá, e aproveitou para fazer mais uma rodada de comemorações pelo título mundial conquistado em dezembro de 2022. Após a vitória contra os norte-americanos, a festa aconteceu dentro do Monumental de Núñez, estádio da partida, e não perdoou os rivais.

Os jogadores, inclusive Lionel Messi, e os mais de 80 mil torcedores se juntaram para cantar músicas provocando tanto a França, seleção que derrotou na final da Copa do Mundo do Qatar, quanto o Brasil, eterno rival da albiceleste. “Um minuto de silêncio pela… França, eles estão mortos”, entoaram os argentinos. "Um minuto de silêncio pelo… Brasil, eles estão mortos”

Messi, que costuma ficar mais contido e até pedir limites quando se trata das provocações para com rivais, mesmo menos efusivo, pôde ser visto cantando com seus companheiros e com os torcedores. O camisa 10, que chegou aos 800 gols na carreira neste amistoso, depois, ainda fez um discurso sobre a conquista de dezembro.

"Sempre sonhei com este momento, celebrar com vocês em meu país Argentina, levantando a Copa do Mundo, uma grande coisa", disse o capitão. "Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo e desfrutar disso, porque esperamos há muito tempo para conquistá-la novamente. Vamos curtir a terceira estrela".