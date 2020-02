Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste domingo (2), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O enfrenta o RB neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para SP, além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bragantino x Palmeiras DATA Domingo, 2 de fevereiro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do quer o título do Campeonato Paulista / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo para SP, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Após aplicar uma goleada sobre o Oeste por 4 a 0, o Verdão, segundo colocado do Grupo B, com sete pontos, entra em campo confiante.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe se irá preservar Felipe Melo, Luiz Adriano e Gabriel Menino.

Por outro lado, o Bragantino, terceiro colocado do Grupo D, com dois pontos, deve entrar em campo sem grandes mudanças no time titular.

Provável escalação do Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), G. Gómez, Victor Luís; Ramires, Zé Rafael, Scarpa (G. Menino), Lucas Lima, Verón; Willian (Luiz Adriano).

Provável escalação do Bragantino: ​Júlio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Barreto; Edimar, Tubarão (Artur), Uillian Corrêa, Ytalo, Claudinho; Thonny Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Campeonato Paulista 26 de janeiro Palmeiras 4 x 0 Oeste Campeonato Paulista 29 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Paulista 8 de fevereiro 19h30 (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Paulista 16 de fevereiro 16h (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 0 x 0 Inter de Limeira Campeonato Paulista 27 de janeiro x Bragantino Campeonato Paulista 30 de janeiro

Próximas partidas