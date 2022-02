Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos, a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Flamengo DATA Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (22), no Nilton Santos.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota nos pênaltis para o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo como próximo compromisso do Carioca em busca da recuperação.

Empatados com 16 pontos cada, as equipes entram em campo buscando reduzir a diferença para o líder Fluminense, que atualmente soma 21 pontos, enquanto o Vasco aparece na segunda posição, com 19.

Em 340 jogos disputados entre as equipes, o Fla registra uma pequena vantagem: 124 vitórias, 113 empates e 103 derrotas. No último confronto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Estadual 2021.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,57 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,40 no empate e $ 6,00 caso o Bota vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,60 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 2 Flamengo Campeonato Carioca 16 de fevereiro de 2022 Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Bangu Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) Audax x Vasco Campeonato Carioca 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Botafogo Campeonato Carioca 13 de fevereiro de 2022 Botafogo 2 x 1 Resende Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas