Botafogo-SP x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos visita o Botafogo-SP na noite desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Eliminado nas quartas de final, o Botafogo-SP teve praticamente um mês para se preparar para o duelo desta terça e também pensando na estreia da Série b do Brasileirão. O time mandante não tem desfalques confirmados.

Do outro lado, o Santos vem de vitória na estreia da Copa Sul-Americana e agora vira as suas atenções para a Copa antes de iniciar também a caminhada no Brasileiro. O Alvinegro segue com desfalques por lesões. No último treino, o técnico Odair Hellmann priorizou os cuidados com a bola aérea.

Escalações

Escalação do Botafogo-SP: Matheus; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva, Jean Victor; Robinho, Tarik Boschetti, (c) Fillipe Soutto, Luiz Henrique; Tomás Andrade, Osman.

Escalação do Santos: João Paulo, Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Ivonei e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Santos

Lucas, Mendoza, Joaquim, Lucas Braga, Alex e Soteldo seguem no departamento médico. .

Quando é?