Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam na tarde deste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, o Botafogo-SP estacionou na 12ª posição, com 40 pontos. O Pantera sabe que é difícil lutar pelo acesso, mas precisa voltar a vencer para continuar longe da zona de rebaixamento.

O Novorizontino, por sua vez, empatou em casa e desperdiçou a chance de entrar no G-4. O time do interior paulista está em sexto lugar, com 53 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino, Ericson, Diogo Silva, Marcio Silva, Patrick Brey, Thassio, Guilherme Madruga, Tárik, Lucas Cardoso, Osman e Ivonei.

Novorizontino: Jordi, Adriano, César Martins, Ligger, Reverson, Zé Mateus, Geovane, Marlon, Rômulo, Rodolfo e Aylon.

Desfalques

Botafogo-SP

Luis Felipe cumpre suspensão.

Novorizontino

Georgemy e Paulo Eduardo estão suspensos.

Quando é?