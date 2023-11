Botafogo-SP x Londrina: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Para "cumprir tabela", Botafogo-SP e Londrina entram em campo na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela 38ª rodada da Série B. A partida não teve a transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Sem mais pretensões no campeonato, o Botafogo-SP quer dar à sua torcida uma torcida no último jogo do ano. O Pantera está na 12ª posição, com 47 pontos.

Já o Londrina foi rebaixado para a Série C. O time paranaense é o 19º colocado, com 28 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino, Ericson, Diogo Silv, Marcio Silva, Luis Felipe, Tárik, Guilherme Madruga, Lucas Cardoso, Mantuan, Osman e Toró.

Londrina: Neneca, Igor França, Luan Freitas, Rafael Vaz, Gustavo Salomão, Victor Hugo, Rodrigo, Ariel, Iago Dias, Wiliam Barbio e Peu.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?