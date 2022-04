Botafogo premia torcida em Brasília, na Copa do Brasil

O Ceilândia recebeu o Botafogo na ida da Copa do Brasil, mas foi o Glorioso quem jogou em casa. Não apenas pela vitória por 3 a 0, que dá grande vantagem para a equipe treinada por Luís Castro para o duelo de volta, mas principalmente pela simbiose da equipe com a torcida.

Foram quase 30 mil pessoas no Mané Garrincha, mas os botafoguenses, animados com as esperanças que começaram a ser levantadas após a chegada de John Textor para o comando da SAF, já estavam aparecendo dias antes. Antes da partida, recepcionaram os jogadores em bom número no Distrito Federal.

As coisas só não foram perfeitas porque houve relato de truculência dos seguranças do clube, enquanto buscavam proteger os atletas do número de fãs no entorno do hotel. Mas mesmo após o episódio, houve um saldo positivo, com os torcedores que reclamaram dos seguranças sendo recebidos por membros da diretoria para o hotel onde o clube estava concentrado.

Dentro de campo, claro, o resultado ajudou. E a exibição também chamou a atenção, em que pese o nível do Ceilândia.

No terceiro jogo sob o comando de Luís Castro, o Botafogo demonstrou mais passos adiante em sua evolução. Velhos conhecidos, como Daniel Borges (dono de mais uma assistência, a sua sétima assistência em 2022) e Kanu (autor de dois gols) brilharam... assim como novos rostos. Estreante com a camisa 10, Gustavo Sauer deu uma assistência, Lucas Piazon fez o terceiro gol e Victor Sá seguiu mostrando ousadia pela ponta.

O Botafogo ainda tem muito a evoluir, vai oscilar no Brasileirão, mas a noite de Copa do Brasil em Brasília foi um grande presente à sua torcida.