Botafogo x Portuguesa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pelo jogo de ida das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Portuguesa se enfrentam na manhã deste sábado (10), a partir das 10h (de Brasília), no Centro de Formação de Atletas TROPS, em Niteróis, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. A volta está marcada para o dia 17. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

O Botafogo conquistou a classificação após ter encerrado a primeira fase em quinto lugar, com 16 pontos. Foram cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Na última rodada, o Alvinegro goleou o Boavista por 9 a 0.

Do outro lado, a Portuguesa, que vem de vitória sobre o Volta Redonda, ficou em quarto lugar com 17 pontos, totalizando cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Heitor; Pedrinho, Kawan, Serafim, Gregory, Bernardo Valim, Rhuan Lucas, Kauã Maranhão, Sapata, João Guilherme, Jhonnata. Técnico: Bruno Barbosa.

Portuguesa sub-20: Rhenan; Kevin, Rafael Arruda, Kauã, Lima, Alisson, Hugo Iglesias, João Miguel, Wallyson Marcondes, Thiago, Pedrinho. Técnico: Wagner Andrade.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Quando é?